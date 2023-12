Экскурсии, викторины и новогодняя почта: посетителей туристических инфоцентров Москвы ждет праздничная программа

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Туристические инфоцентры (ТИЦ) Москвы подготовили праздничную программу к Новому году и Рождеству для жителей и гостей города. Она продлится до 8 января. Главной площадкой станет мобильный инфоцентр на Манежной площади, где с 22 декабря можно будет присоединиться к бесплатным экскурсиям по столице и поучаствовать в викторине.

Новогодние прогулки будут проходить ежедневно по специально разработанным маршрутам. Экскурсии профессиональных гидов займут от полутора до двух часов. Записаться на них можно в ТИЦ на Манежной площади, откуда будут начинаться все прогулки, или в туристическом инфоцентре на Тверской площади.

Один из маршрутов покажет гостям улицы Китай-города: Ильинку, Никольскую и Варварку, известную историческими храмами. Закончится экскурсия на Васильевском Спуске — недалеко от храма Василия Блаженного и входа в парк «Зарядье».

Другой маршрут понравится детям. Участники экскурсии вспомнят сюжеты русских сказок, осматривая скульптуры в Александровском саду, затем пройдут по Никольской улице и завершат прогулку у Центрального детского магазина.

В третий маршрут вошли Страстной и Тверской бульвары, а также центральные площади: Манежная, Театральная и Пушкинская. На экскурсии можно сделать эффектные фотографии на фоне новогодних инсталляций и яркой иллюминации, которой город украшен к праздникам.

В туристическом инфоцентре на Манежной площади проведут викторины на темы, связанные с экскурсиями. Москвичи и гости города проверят свои знания истории, архитектуры и современной жизни столицы. Победители получат шоперы, термокружки и другие сувениры.

В ТИЦ на Тверской площади, в парке «Зарядье», на Северном и Южном речных вокзалах, а также в мобильном инфоцентре на Манежной площади работает новогодняя почта. С ее помощью можно бесплатно отправить открытку в любую точку России. На некоторых из них уже указан адрес Деда Мороза в Великом Устюге, чтобы посетители могли прислать поздравление в его главную резиденцию.

Сотрудники каждого инфоцентра расскажут об отдыхе в Москве и ее жителям, и гостям из других регионов. В этом году передвижные ТИЦ отправились в традиционное новогоднее путешествие по нескольким российским городам и уже побывали в Тюмени, Екатеринбурге и Казани. Мобильные инфоцентры в этих городах посетили более 30 тысяч человек. Они узнали подробности новогодних туристических проектов столицы, оценили возможности для бюджетной поездки, приняли участие в викторинах и играх, а также угостились горячим чаем.

В прошлогодние зимние праздники за 12 дней мобильные пункты побывали в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Тюмени, Казани и приняли 10 тысяч человек. Еще более 60 тысяч москвичей и туристов в этот период стали гостями постоянных туристических инфоцентров столицы.

