Финансовые новости: 20.12.2023, 13-40 изменены значения нижней границы ценового коридора РЕПО, ставки переноса и диапазона оценки процентных рисков ценной бумаги BSPBP (БСП ап).

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

20.12.2023

13:40

В соответствии с Методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа 20.12.2023, 13-40 (мск) изменены значения нижней границы ценового коридора РЕПО с кодом расчетов Y0/Y1Dt (до -26.77 %), ставки переноса и диапазона оценки процентных рисков (до -0.0467 руб.) ценной бумаги BSPBP (БСП ап).

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