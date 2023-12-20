Финансовые новости: Разъяснение о возможности совершения операций внутренними инсайдерами в условиях раскрытия инсайдерской информации в ограниченных составе и (или) объеме

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia (2) –
Физические лица могут быть включены в список инсайдеров управляющих компаний ввиду наличия заключенных с ними трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, на основании которых они имеют доступ к инсайдерской информации управляющих компаний, или в силу исполнения функций органов управления, органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью таких управляющих компаний.
Согласно пункту 1 статьи 4 Федерального закона №
В соответствии с частями 2 — 4 статьи 9 Федерального закона №
Таким образом, в силу предоставления фактического доступа по заключенным трудовым и (или) гражданско-правовым договорам или в силу исполнения функций органов управления, органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью управляющих компаний, физические лица включаются в список инсайдеров таких управляющих компаний.
При этом с учетом пункта 2 части 1 статьи 6 Федерального закона №
Вместе с тем различного вида договоры о конфиденциальности имеют гражданско-правовую природу, в связи с чем они могут являться основанием для включения лиц в списки инсайдеров, при этом предоставление и получение доступа к инсайдерской информации не может являться основной целью сторон и предметом таких договоров, а должно представлять собой одно из условий, без соблюдения которого невозможно надлежащее исполнение основных обязательств по договорам, определяющих их предмет (например, оказание услуг, исполнение поручений и т.д.).
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