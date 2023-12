Финансовые новости: Разъяснение о возможности совершения операций внутренними инсайдерами в условиях раскрытия инсайдерской информации в ограниченных составе и (или) объеме

Source: MIL-OSI Russian Language News

Физические лица могут быть включены в список инсайдеров управляющих компаний ввиду наличия заключенных с ними трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, на основании которых они имеют доступ к инсайдерской информации управляющих компаний, или в силу исполнения функций органов управления, органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью таких управляющих компаний.

Согласно пункту 1 статьи 4 Федерального закона № 224-ФЗ к инсайдерам отнесены в том числе управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее — управляющие компании).

В соответствии с частями 2 — 4 статьи 9 Федерального закона № 224-ФЗ установлен исчерпывающий перечень оснований для включения лиц в соответствующие списки инсайдеров. Так, согласно части 2 статьи 9 Федерального закона № 224-ФЗ в список инсайдеров юридических лиц, указанных в пунктах 1, 3, 4 статьи 4 Федерального закона № 224-ФЗ, включаются исключительно лица, указанные в пунктах 5, 7 и 11 — 13 статьи 4 Федерального закона № 224-ФЗ.

Таким образом, в силу предоставления фактического доступа по заключенным трудовым и (или) гражданско-правовым договорам или в силу исполнения функций органов управления, органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью управляющих компаний, физические лица включаются в список инсайдеров таких управляющих компаний.

При этом с учетом пункта 2 части 1 статьи 6 Федерального закона № 224-ФЗ, предусматривающего запрет на использование инсайдерской информации путем передачи ее другому лицу, за исключением случаев передачи этой информации лицу, включенному в список инсайдеров, в связи с исполнением обязанностей, установленных федеральными законами, либо в связи с исполнением трудовых обязанностей или исполнением договора, в случае, если физические лица, в том числе являющие членами специализированных комитетов, действующих при органах управления управляющей компании, не включены в ее список инсайдеров, у управляющей компании отсутствуют основания для предоставления указанным лицам доступа к ее инсайдерской информации, например, касающейся совершения сделок на организованных торгах с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами (при отсутствии иных законных оснований у таких физических лиц для доступа к такой информации).

Вместе с тем различного вида договоры о конфиденциальности имеют гражданско-правовую природу, в связи с чем они могут являться основанием для включения лиц в списки инсайдеров, при этом предоставление и получение доступа к инсайдерской информации не может являться основной целью сторон и предметом таких договоров, а должно представлять собой одно из условий, без соблюдения которого невозможно надлежащее исполнение основных обязательств по договорам, определяющих их предмет (например, оказание услуг, исполнение поручений и т.д.).

