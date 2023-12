Финансовые новости: Представители финансовой отрасли будут участвовать в пилоте новой модели высшего образования

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Банк России, Минобрнауки России и Минфин России обсудили взаимодействие в проекте новой модели высшего образования и участие в нем компаний финансовой отрасли. Параметры этой работы будут определены позднее.

Вузы — участники пилота трансформируют свои образовательные программы с учетом потребностей финансового сектора. Это позволит выпускникам стать более востребованными на рынке труда, а компаниям — получить квалифицированные кадры. Банк России и министерства также подписали соглашение о сотрудничестве в сфере финансовой грамотности. Документ регулирует совместную работу по повышению финансовой грамотности студентов, ученых и преподавателей вузов. Среди основных направлений сотрудничества — разработка проектов и программ по финансовому просвещению, проведение тематических конференций, олимпиад, конкурсов и открытых лекций, обучение финансовой грамотности в вузах по всей стране. Фото на превью: ESB Professional / Shutterstock / Fotodom

