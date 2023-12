Ушёл из жизни глава «Союзпетростроя» Лев Моисеевич Каплан

Source: MIL-OSI Russian Language News

Лев Моисеевич Каплан

Коллектив Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета глубоко опечален известием о кончине заслуженного строителя, создателя и главы «Союзпетростроя» Льва Моисеевича Каплана.

Лев Моисеевич Каплан родился 14 апреля 1929 г. Окончил с отличием экономический факультет Ленинградского государственного университета им. А. А. Жданова. Доктор экономических наук, профессор. Заслуженный экономист РФ. Почётный строитель РФ. Награждён медалью в память 250-летия Ленинграда и 300-летия Санкт-Петербурга, знаками «Житель блокадного Ленинграда», «Память 50-летия Победы».

В 1995 г. он создал Санкт‑Петербургский Союз строительных компаний «Союзпетрострой» – первое добровольное профессиональное объединение строителей в нашей стране, и был его бессменным руководителем.

Скончался 18 декабря 2023 г.

Мы всегда будем помнить Льва Моисеевича как профессионала самого высокого уровня, талантливого руководителя, доброго, отзывчивого человека. Светлая память о Льве Моисеевиче навсегда останется в сердцах всех, кому довелось общаться и работать с ним. Искренне соболезнуем его родным и близким.

