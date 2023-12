Удивительный Дальний Восток: новая фотовыставка открылась в метро

Source: MIL-OSI Russian Language News

На станции метро «Выставочная» открылась экспозиция «Мы — Дальний Восток». Она посвященная стендам Дальневосточного федерального округа на Международной выставке-форуме «Россия».

«Пассажиры смогут увидеть людей, которые живут, учатся и работают в тех удивительных местах, и поближе познакомиться с Дальним Востоком», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Единая экспозиция «Мы — Дальний Восток» на выставке-форуме «Россия» объединила 11 регионов, а также стенды Минвостокразвития России и Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики. Она посвящена их достижениям в экономической и социальной сфере, знаковым промышленным и инфраструктурным проектам, рассказывает об уникальных возможностях дальневосточной земли: перспективных профессиях, образовательных программах, незабываемых путешествиях и туристических открытиях.

«Фотовыставка может стать первым знакомством пассажиров метро с Дальним Востоком и дальневосточной экспозицией на выставке-форуме “Россия”. В хорошем смысле подготовкой к павильону регионов на ВДНХ, чтобы сразу наметить себе места, обязательные к посещению. А для тех, кто уже успел побывать на выставке, экспозиция в метро станет фотоальбомом с воспоминаниями об этом ярком празднике с удивительными людьми и невероятной красоты местами, куда непременно стоит вернуться», — отметил Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

В центре экспозиции на ВДНХ — масштабная мультимедийная инсталляция «Компас», которая рассказывает о развитии Дальневосточного федерального округа. С помощью специального портала можно выбрать траекторию движения и пройти по тематическим маршрутам: «Путешествовать», «Учиться», «Работать» и «Жить».

Стенды рассказывают о каждой территории. Камчатка «телепортирует» посетителей в жерло извергающегося вулкана, Республика Саха (Якутия) знакомит гостей с персонажами из якутских мифов «Олонхо», а Чукотка поражает природным разнообразием арктической тундры и северным сиянием.

Стенд Магаданской области представляет рекорды региона в золотодобыче и демонстрирует новое общественное пространство — парк «Маяк», созданный в рамках президентской программы «Единая субсидия». На стенде Приморского края можно пройти по иммерсивной «Тропе леопарда», а в павильоне Еврейской автономной области — узнать о природных ископаемых региона и пообщаться с роботом Моней. В павильоне Республики Бурятии гостей приглашают совершить виртуальное путешествие по Байкалу и загадать желание, прикоснувшись к молитвенным буддийским барабанам хурдэ, а на стенде Забайкальского края — посмотреть на себя в образе Чингисхана и буддистского ламы при помощи нейросети.

Хабаровский край представляет на выставке фигуру Амура, собранную из капель, и демонстрирует свою гордость — современные самолеты: многоцелевой истребитель Су-57, гражданский реактивный самолет Sukhoi Superjet 100, самолет для региональной авиации «Байкал». Сахалинская область привлекает гостей черным магнитным песком, огромным крабом и современным горнолыжным курортом. А в космическом павильоне Амурской области можно запустить ракету «Ангара», отправить открытку в будущее и принять участие в галактической викторине, поборовшись за экскурсию на космодром Восточный.

Кроме того, гости экспозиции могут совершить полет над Дальним Востоком, принять участие в светопроекционном иммерсивном шоу «Путем первопроходцев», а затем попасть на заповедную тропу в компании виртуального тигра и медведя. С помощью интерактивных зеркальных экранов можно найти подходящую профессию или интересную достопримечательность, а на настоящем скалодроме — испытать себя в покорении горных вершин.

Экспозицию на станции «Выставочная» организовали в рамках ежегодных Дней регионов Дальнего Востока в Москве. Увидеть ее можно будет до 9 января 2024 года.

