Транспортники из ГУУ посетили Международный форум «Цифровая транспортация»

19 декабря 2023 года в кластере «Ломоносов» состоялся I международный форум «Цифровая транспортация», в работе которого приняла участие команда учёных из Государственного университета управления.

Форум собрал на одной площадке огромное чисто представителей компаний – активных участников отраслевой цифровой трансформации, государственных и региональных органов власти из России и дружественных стран. В программу были включены презентации стартапов, а также перспективных или внедренных решений для транспорта из регионов. Среди основных треков значились беспилотные системы, грузовая логистика и пассажирские сервисы.

Деловую программу открыла пленарная сессия «Быстрые цифровые победы: сделано в 2022—2023 гг. и будет сделано в 2024—2025 гг.», в которой приняли участие: министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев, заместитель министра транспорта Дмитрий Баканов, заместитель министра промышленности и торговли Василий Шпак и другие авторитетные эксперты отрасли.

В работе Форума приняли участие учёные с кафедры управления транспортными комплексами ГУУ: заведующий кафедрой Алексей Степанов, профессор Татьяна Богданова, профессор Владимир Савченко-Бельский, доцент Артём Меренков, а также начальник Управления координации научных исследований Максим Плетнёв и директор Бизнес-инкубатора Дмитрий Рогов. Кроме того, в состав делегации вошли студенты университета, обучающиеся на образовательных программах «Управление автомобильным бизнесом» и «Транспорт и логистика».

Артём Меренков: «Традиционно проектный день мы стараемся проводить с пользой. Форум «Цифровая транспортация» – это отличная возможность познакомить наших студентов с индустрией. Кроме того, тематика цифровизации для кафедры не нова. В магистратуре мы развиваем профильную дисциплину «Цифровой транспорт и логистика», поэтому нам было важно понять актуальные тренды и узнать мнение лидеров отрасли».

Максим Плетнёв: «Цифровая трансформация отраслей экономики – это задача сегодняшнего дня. Важность участия студентов и молодых учёных ГУУ в подобных мероприятиях и погружение их в актуальную повестку обусловлены тем, что именно нынешнему поколению предстоит решать те амбициозные задачи, которые формируются со стороны участников рынка и государства».

В течение всего дня в залах кластера проходили тематические сессии, была организована отдельная зона для презентации стартапов и проектных решений регионов. Гости также могли посетить стенды российских и зарубежных компаний, работающих в сферах транспорта, логистики и цифровых технологий.

Завершился Форум пленарной сессией «Мечты, которые сбудутся: российский транспорт 2040», на которой произошло знаменательное событие. В рамках федерального проекта «Автономное судовождение» в режиме реального времени был запущен в первый автономный рейс морской паром «Генерал Черняховский». Паром первым в стране начал работу в режиме дистанционного управления с применением средств автономной навигации. Судно, обслуживающее морскую линию между Ленинградской и Калининградской областями, вышло из порта Усть-Луга в направлении порта Калининград. Команду на запуск судна дал первый вице-премьер Андрей Белоусов. В церемонии также приняли участие заместитель министра транспорта Александр Пошивай, президент Sitronics Group Николай Пожидаев, заместитель генерального директора по безопасности мореплавания ФГУП «Росморпорт» Кирилл Гайда.

