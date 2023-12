Твой ход, политехник: студенты СПбПУ – триумфаторы всероссийского проекта

Source: MIL-OSI Russian Language News

14 декабря в Москве состоялось закрытие всероссийского студенческого форума «Твой Ход — 2023», на котором назвали победителей третьего сезона проекта. В числе лучших — 11 политехников. Проект реализуется федеральным агентством по делам молодёжи (Росмолодёжь), министерством науки и высшего образования Российской Федерации, а также входит в президентскую платформу АНО «Россия — страна возможностей» .

С первого до последнего дня форума у студентов была насыщенная образовательная программа: лекции по финансам и экологии, мастер-классы по нетворкингу и инвестициям, практикум по телесному интеллекту, студенческий стендап, модный показ и многое другое.

Блок основных конкурсных испытаний включает в себя два трека. В треке «Делаю» команды участников представляют свои проекты и проходят серию испытаний на пути к премии в один миллион рублей. Здесь лучшими стали студенты СПбПУ Михаил Алексеев (ИЭ), Рамиль Шакиров (ИКНК), Мария Лебедева и Дмитрий Аграновский (ИММиТ), Инга Прокопенко и Илья Ускорников (ИПМЭиТ). В треке «Определяю» студенты могут повлиять на принятие решений в государственных масштабах и выразить своё мнение в опросах и исследованиях. В этом треке победили политехники Никита Чамара (ИММиТ), Анастасия Бондалет (ГИ), Алексей Корнелюк (Физмех), Анастасия Горбачева и Инга Прокопенко (ИПМЭиТ).

На церемонии закрытия выступили первый заместитель генерального директора президентской платформы «Россия — страна возможностей» Алексей Агафонов, заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Ольга Петрова и руководитель Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) Ксения Разуваева.

Глядя на участников форума, мне становится очень тепло и радостно на душе. Радостно от понимания того, как много у российской молодёжи возможностей и желания развиваться самим и двигать вперёд свою страну. И я хочу пожелать каждому из молодых активистов не терять энтузиазма и никогда не сдаваться , — пожелал генеральный директор российского общества «Знание» Максим Древаль.

Мы попросили победителей Политеха немного рассказать о проектах.

Илья Ускорников создал «Тот самый Хакатон» — мероприятие, во время которого специалисты из области IT работают над решением значимой проблемы. Студентов вовлекают в работу компании и дают возможность получить обратную связь от приглашённых специалистов.

Решение реальной проблемы настоящего бизнеса — непростая задача. Но командная работа может решить любую проблему. Я благодарю проект “Твой Ход” за опыт проведения такого масштабного мероприятия , — поделился Илья.

Дмитрий Аграновский презентовал образовательный проект по развитию института наставничества внутри вузов Санкт-Петербурга «Траектория адаптации».

Чем лучше подготовлены наставники, тем продуктивнее они будут помогать молодёжи встроиться в систему образования и молодёжной политики. Каждому в жизни нужен человек, который подскажет путь к мечте , — уверен Дмитрий.

Инга Прокопенко организовала двухнедельный «Кейс-чемпионат Петра Великого» для студентов петербургских вузов.

Кейс-чемпионат даёт возможность студентам показать свои навыки в деле, а компаниям — найти талантливых сотрудников. Этот опыт позволяет окунуться в жизнь крупных компаний, не заканчивая вуз , — призналась Инга.

Мария Лебедева провела образовательные мастер-классы по химии для школьников «С чего начиналась химия?». Мероприятия погружают зрителей в основные законы химии на примере увлекательных экспериментов.

Химия — моя любимая наука. Я хочу заинтересовать в ней школьников, чтобы они могли выбрать для себя путь химика среди множества вариантов , — рассказала Мария.

Михаил Алексеев представил проект образовательного сообщества «Дебаты Мастеров». В процессе офлайн- и онлайн-дебатов молодёжь практикует навыки публичных выступлений в стрессовых условиях: выступающим мешают с помощью отвлекающих факторов.

Во время работы над проектом я убедился, что для достижения целей просто необходимо окружение, которое толкает тебя вверх. На проекте “Твой Ход” я нашёл столько поддержки, что чувствую огромное желание создавать что-то новое , — поделился Михаил.

Рамиль Шакиров создал междисциплинарный студенческий клуб «Эксперимент 619». В течение года участники обучались медиатехнологиям и цифровому производству у ведущих экспертов. Результаты работы можно увидеть в Музее истории СПбПУ.

Мы совмещаем науку с искусством. Это современное течение, которое позволяет закладывать в визуальные произведения научные и исторические знания. Уже задумываем новый проект , — сообщил Рамиль.

