Татьяна Илюшникова: Численность работников у МСП превысила 19 миллионов человек

Численность работников у МСП впервые превысила доковидный уровень и составила 19,2 млн человек. До этого показатель был выше только в 3 квартале 2019 года – тогда у малого и среднего бизнеса работало 19,6 млн сотрудников. Мониторинг находится на постоянном контроле вице-премьера Правительства РФ Андрея Белоусова.

«Численность работников у МСП является одним из важных индикаторов развития сектора: создаваемые малым и средним бизнесом рабочие места наиболее высокопроизводительны и стабильны. По итогам 3 квартала 2023 года мы видим отметку в 19,2 млн специалистов, за текущий год количество специалистов, работающих у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, выросло более чем на 300 тысяч человек», – отметила заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

Как правило, значение такого показателя, как численность работников у МСП в 3 квартале является наивысшим в течение года, сравнение также идёт по итогам аналогичного периода.

В ТОП регионов, где отмечен наибольший рост сотрудников в МСП за год (с 3 квартала 2022 г. по 3 квартал 2023 г.), входят Республика Калмыкия (+57,5%), Чеченская Республика (+15,6%), Республика Тыва (+7,9%), Республика Мордовия (+6,1%), Липецкая область (+5,2%), Чукотский автономный округ (+4,2%).

В ТОП регионов, где малыми и средними компаниями создано более 500 тыс. рабочих мест, входят Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Краснодарский край, Свердловская область, Республика Татарстан.

Количество рабочих мест, созданных малыми и средними компаниями, является ключевым компонентом верхнеуровневого показателя «Численность занятых в сфере МСП» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство» инициировал Президент России Владимир Путин и курирует первый вице-премьер Правительства РФ Андрей Белоусов.

