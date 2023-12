Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет – Письма участников акции

Студенты факультета судебных экспертиз и права в строительстве и на транспорте и факультета экономики и управления СПбГАСУ присоединились ко Всероссийской военно-патриотической акции «Пишу тебе, герой!», которую инициировало Министерство обороны при поддержке Министерства науки и высшего образования России.

Заместитель декана по воспитательной работе факультета судебных экспертиз и права в строительстве и на транспорте Оксана Карнаухова отметила, что акция является востребованной формой моральной поддержки бойцов на передовой и мобилизованных военнослужащих.

«В письмах ребята поблагодарили их за стойкость, мужество и защиту Родины. Мы уверены в том, что солдатам необходимы тёплые слова поддержки в тяжёлый период. Также студенты подготовили новогодние поздравительные открытки», – пояснила Оксана Геннадьевна.

Доцент факультета судебных экспертиз и права в строительстве и на транспорте, куратор академических групп первокурсников Елена Кузбагарова добавила, что на своих открытках ребята рисовали воина-защитника, новогодние сюжеты с главными пожеланиями: здоровья, стойкости, преодоления всех трудностей и возвращения домой с победой.

«Бойцам важна каждая весточка от родных и близких, а также тех, кто разделяет их взгляды, поддерживает боевой дух и верит в них. Студентам данная акция даёт возможность выразить благодарность и уважение к военнослужащим», – считает Елена Викторовна. Представители факультета отметили, что сбор писем и их отправку организовало управление молодёжной политики СПбГАСУ.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI