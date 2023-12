Сергей Собянин выступил с ежегодным отчетом перед депутатами Московской городской Думы

Source: MIL-OSI Russian Language News

Сергей Собянин выступил перед депутатами Московской городской Думы и горожанами с отчетом о результатах деятельности Правительства Москвы за 2023 год. Он рассказал о главных достижениях столицы и обозначил основные планы развития города на ближайшее время.

По словам Сергея Собянина, за последние годы Москва столкнулась с серьезными вызовами: пандемия коронавируса, специальная военная операция, санкционное давление и, как следствие, перестройка всей экономики города. Но, несмотря на все испытания, Москва продолжает активно развиваться благодаря стараниям ее жителей.

«В экстремальных условиях последних лет продолжение динамичного развития города, реализация наших амбициозных программ казались делом невозможным. Тем не менее нам это удалось. Удалось напряжением всех сил и ресурсов. Благодаря трудолюбию и талантам москвичей, их оптимизму и вере в успех», — подчеркнул Сергей Собянин.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

Программы развития столичной промышленности

В Москве действует несколько программ развития промышленности, которые помогли городу справиться с санкционным давлением. Так, в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда десятки тысяч человек смогли найти работу.

«Стимулируем застройщиков рублем, чтобы, помимо жилья, создавали еще и рабочие места. В результате в городе появились десятки тысяч рабочих мест, включая новые промышленные производства», — сказал Сергей Собянин.

В Москве действует программа комплексного развития нерационально используемых территорий и заброшенных промзон. Там не только возводят жилье, объекты социальной и транспортной инфраструктуры, деловые и торговые объекты, спортивные и культурные пространства, но и создают новые производственные мощности. По словам Мэра Москвы, благодаря этой программе на обновленных территориях появится более 570 тысяч мест приложения труда, при этом не менее 25 процентов специалистов будут заняты на производстве. В ближайшие годы, по словам Мэра Москвы, город планирует реализовать около 190 таких проектов.

Еще одна мера поддержки городской промышленности — заключение долгосрочных контрактов с обязательствами создавать производства и локализовывать выпуск продукции на территории города.

«В общей сложности заключено на сегодняшний день 14 офсетов на поставку лекарств, медицинских изделий, детского питания и другой важной продукции. В результате построено сегодня уже больше 10 современных заводов», — рассказал Сергей Собянин.

Создание промышленных кластеров

В столице появился фармацевтический кластер. Обновленная московскаяиндустрия выпуска лекарств и медицинских изделий в скором времени может стать одним из лидеров в России.

«Москва возродила фармацевтическую промышленность, которая в ближайшие годы выйдет на одно из лидирующих мест в стране и обеспечит лекарственную безопасность и независимость от импортных поставок жизненно важных препаратов», — сказал Сергей Собянин.

Благодаря долгосрочным контрактам в столице появился ряд транспортных производств. Еще один межотраслевой кластер создали в электромобилестроении. В столице не только восстановили производство машин под историческим брендом «Москвич», но и организовали выпуск электромобилей под этой же маркой. Как сообщил Мэр Москвы, для этого город заключил контракт на строительство первого большого завода по производству тяговых батарей для будущих электромобилей, электробусов и других видов транспорта.

Масштабное строительство новых производственных мощностей ведется и на площадках особой экономической зоны «Технополис Москва». Там уже трудятся тысячи москвичей.

«Создаются предприятия в области микроэлектроники, фотоники, квантовых технологий, беспилотных систем, ракето- и авиастроения. Целый ряд других нужных для города и страны производств», — уточнил Сергей Собянин.

Среди них — Национальный космический центр, который формируют на базе Государственного космического научно-производственного центра имени М.В. Хруничева.

Москва поддерживает промышленные предприятия, предоставляя субсидии, а также льготы на использование земли и заем средств. За пять лет объемы инвестиций и производства в обрабатывающей промышленности Москвы выросли вдвое.

Кроме того, в городе начала действовать программа подготовки рабочих кадров для производственных предприятий. По словам Сергея Собянина, планируется увеличить образовательные мощности в этом направлении как минимум в два раза.

«Я уверен, эти меры вернут Москве роль одного из ключевых центров высоких технологий в стране, что принесет огромную пользу и самому городу, и нашим индустриальным партнерам в других регионах, и в целом экономике нашей страны», — сказал Мэр Москвы.

Развитие индустрии кино

В этом году в Москве приступили к созданию кинокластера. Это будет один из крупнейших в мире центров по производству кино-, видео- и медиапродукции.

«Для успеха у нас есть все: идеи, таланты, опыт и рынок, который как нельзя кстати освободил Голливуд. Первая очередь уже построена, и в ней уже идут съемки десятков отечественных фильмов», — рассказал Сергей Собянин.

Строительство нового жилья

В Москве, по словам Сергея Собянина, будут строить значительно больше жилья, чем в предыдущие годы, — от шести до семи миллионов квадратных метров в год. Это в том числе поможет ускорить темпы программы реновации.

«На пике программы мы должны переселять из ветхого жилья около 80 тысяч человек в год. Задача невероятной сложности, требующая гигантских ресурсов. Но уверен, что мы с ней справимся», — подчеркнул Мэр Москвы.

Новый транспортный каркас

В 2023 году в Москве открыли рекордное количество объектов транспортной инфраструктуры, в результате чего был создан новый транспортный каркас Москвы.

«Уходящий год стал рекордным. Мы успешно завершили мегапроекты строительства Большой кольцевой линии метро, двух диаметров наземного метро и крупнейших дорожных магистралей: Московского скоростного диаметра, проспекта Багратиона и Южной рокады», — сказал Сергей Собянин.

Он также подчеркнул, что московская транспортная система продолжает развиваться. В планах строительство еще трех новый линий и около 40 станций метрополитена. Кроме того, Московские центральные диаметры будут продлены: они свяжут Москву с Тверью, Калугой, Тулой и другими крупнейшими городами центральной части России. Продолжится и активное обновление подвижного состава.

«В сфере дорожного строительства планируем сделать акцент на новые набережные, мосты, локальные проекты и инфраструктуру для кварталов комплексной застройки», — сказал Сергей Собянин.

Специалистам предстоит сделать город комфортным для поездок на электромобилях. Для этого планируется создать развитую сеть зарядных станций на улицах, во дворах, а также в паркингах торговых и офисных центров.

«Новые проекты сделают поездки еще быстрее, комфортнее и безопаснее. Улучшат экологию Москвы. И конечно, дадут дополнительный импульс развитию экономики нашего города», — резюмировал Сергей Собянин.

Особое внимание также планируется уделить созданию удобных пешеходных маршрутов от жилых кварталов к остановкам общественного транспорта.

Модернизация московской системы здравоохранения

На протяжении последних пяти лет активно проходит капитальное переустройство инфраструктуры городского здравоохранения. В Москве строят новые комплексы для многопрофильных больниц и поликлиник, а также реализуется программа модернизации уже действующих медицинских учреждений. Так, реконструировано более 300 корпусов общей площадью свыше 1,6 миллиона квадратных метров.

Среди построенных зданий — новый комплекс Морозовской детской больницы, Московский многопрофильный клинический центр«Коммунарка», инфекционная клиническая больница № 1, Московский клинический научно-практический центр имени А.С. Логинова, флагманские центры Боткинской больницы, Научно-исследовательского института (НИИ) скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, городской клинической больницы имени В.В. Вересаева и городской клинической больницы № 15 имени О.М. Филатова.

Строятся новые корпуса для детской городской больницы святого Владимира, онкологической больницы № 62 и еще нескольких флагманских центров в московских стационарах.

«В планах — новый Склиф и новая детская большая городская больница», — отметил Сергей Собянин.

В половине московских поликлиник провели реконструкцию по новому стандарту, оставшиеся здания обновят в ближайшие два-три года.

«Для реального повышения качества здравоохранения требуются огромный труд, ежедневная системная работа, внедрение правильной организации труда и мотивации медицинского персонала. И, конечно же, использование лучших достижений отечественной и мировой медицины, которые должны быть доступны для каждого москвича», — подчеркнул Сергей Собянин.

Организационная структура и система финансирования теперь работают на повышение заинтересованности врачей и медсестер в успешном лечении пациента. В столице организовано постоянное повышение профессионализма и квалификации медицинских работников. Кроме того, в городе провели две волны масштабного обновления медицинского оборудования.

«Работа по модернизации материальной базы не останавливается ни на один день. А ее результатом будет новый уровень и качество московского здравоохранения. Таких масштабов и скорости изменений еще не было в истории нашего города, да и всей страны», — сказал Сергей Собянин.

Реконструкция школ и единый стандарт профориентации

В Москве начнет действовать масштабная программа реконструкции школьных зданий. В 2024 году обновят первые 50 школ. С 2025 года планируется реконструировать по 100 зданий в год.

«За последние годы мы построили более 160 современных школьных зданий на 100 тысяч мест. Но все же большинство наших ребят учатся в школах, построенных 40–50, а иногда и 90 лет назад. Они вполне пригодные для учебы, но тем не менее с каждым годом все больше не соответствуют современным представлениям о качестве и комфорте школьного образования. И, к сожалению, косметическими ремонтами эту проблему не решить. Как и поликлиникам, здесь требуется серьезная реконструкция», — пояснил Сергей Собянин.

Чтобы школьники могли сделать осознанный выбор будущей профессии, в столице разработали единый стандарт предпрофессионального образования, а для профориентационных классов — инженерных, медицинских, медиа- и ИТ-классов — закупили новое оборудование.

Мэр Москвы также отметил, что столичные школы входят в пятерку лучших в мире по уровню читательской, математической и компьютерной грамотности, а большинство выпускников успешно сдает ЕГЭ и поступает на бесплатные места вузов и колледжей.

Современные технологии видеоаналитики и искусственный интеллект

Системы, работающие с применением технологии искусственного интеллекта, используются в разных сферах жизни города. Так, Сергей Собянин отметил, что Москва является признанным лидером в сфере электронных государственных услуг.

Кроме того, столица стала одним из самых безопасных городов мира. Благодаря использованию системы видеонаблюдения городского пространства, фиксации нарушений правил дорожного движения в городе в несколько раз уменьшилось число дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом, угонов машин, разбоев, грабежей и других преступлений.

«Интеллектуальная транспортная система внесла ощутимый вклад в улучшение дорожного движения. Помогла навести порядок в парковочном пространстве», — отметил Мэр Москвы.

Еще одна сфера применения информационных технологий — образование. В столице реализуется проект «Московская электронная школа» («МЭШ»), открывающий принципиально новые возможности для обучения.

«Мы приступили к созданию персонифицированной системы образования, которая позволяет подтягивать двоечников и дает ребятам возможности максимально развивать свои таланты. Библиотека “Московской электронной школы” обладает уникальным контентом, помогающим выстраивать интересные уроки и хорошо осваивать изучаемый предмет», — сказал Сергей Собянин.

«МЭШ» развивается совместно с министерствами просвещения и цифрового развития Российской Федерации. Помимо Москвы система внедряется в других регионах страны под единым брендом «Российская электронная школа».

Особое место технологии с применением искусственного интеллекта занимают в здравоохранении.

«Москва одной из первых создала единую медицинскую информационно-аналитическую систему. За время своего развития она прошла путь от самых простых сервисов записи к врачу до электронной медицинской карты и постановки диагноза по большинству заболеваний», — отметил Мэр Москвы.

В настоящее время специалисты работают над тем, чтобы не только ставить диагноз по факту болезни, но и прогнозировать вероятность и заранее профилактировать те или иные заболевания.

Активно применяются информационные технологии и в области градостроительства. В Москве создали «Цифровой двойник» города, который отражает все изменения в городском пространстве как в наземной его части, так и под землей.

«Мною поставлена задача — разработать динамическую модель, позволяющую прогнозировать развитие Москвы и оптимально и комплексно решать вопросы обеспечения инженерной, транспортной и социальной инфраструктурой. Уверен, что такая модель появится в ближайшие два года», — добавил Мэр Москвы.

Участвовать в управлении столицей при помощи цифровых технологий могут и жители Москвы. В этом им помогают проекты «Активный гражданин» и «Наш город». Еще один сервис — «Электронный дом» — позволил москвичам в режиме онлайн участвовать в управлении многоквартирными домами. По словам Сергея Собянина, цифровизация сферы жилищно-коммунального хозяйства — это один из приоритетов в развитии информационных технологий в столице.

«В конечном счете цифровизация и масштабное внедрение искусственного интеллекта сделают наш город более современным и удобным для жизни», — сказал Мэр Москвы.

Городская среда и общественные пространства

В ближайшие годы продолжится и активная работа по улучшению городской среды и общественных пространств.

«В наших планах — реабилитация национального парка “Лосиный Остров”, благоустройство на новом качественном уровне знаковых московских парков: Парка Горького, “Сокольников”, “Коломенского” и “Кузьминок”. Главная выставка страны — ВДНХ — пополнится множеством новых объектов отдыха и развлечений. Будет завершено создание парка “Яуза”, а также реализованы проекты ремонта дорог и благоустройства набережных, улиц, скверов и дворов во всех районах Москвы», — рассказал Сергей Собянин.

В столице также создадут развитую индустрию летнего отдыха — общедоступные бассейны и пляжные зоны в парках, на природных территориях и берегах Москвы-реки.

«В результате москвичи смогут отдыхать, купаться и загорать, не выезжая из города», — добавил Мэр Москвы.

Развитие культуры, искусства, спорта и туризма

В ближайшее время в столице планируют завершить реконструкцию нескольких городских театров, обновить десятки крупных спортивных объектов, а также возродить на новом уровне Московский ипподром. Основные принципы в развитии культуры, искусства и спорта, по словам Сергея Собянина, это модернизация инфраструктуры и поддержка талантов.

В туристической сфере город продолжит развивать такие полюбившиеся москвичам и гостям города проекты, как фестиваль «Московские сезоны» и цифровой сервис Russpass. Кроме того, на ВДНХ появится новый комплекс «Экспо», который станет главным конгрессно-выставочным комплексом страны. Все это позволит Москве упрочить свои позиции лидера в сфере делового туризма.

«В период испытаний перед каждым человеком встает очень простой выбор: смириться с внешним давлением, подчиниться и перейти в режим выживания, или наоборот — мобилизовать внутренние ресурсы и продолжать действовать в соответствии со своими целями и убеждениями. Именно такой выбор в 2022 году встал перед Москвой. Мы выбрали второй путь — путь развития. И не просто выбрали, а доказали на практике, что это возможно. Москва будет и дальше одним из мировых лидеров — на благо страны, на благо города, на благо москвичей. Спасибо, друзья. Мы с вами — одна большая команда, и победа будет за нами», — заключил Мэр Москвы.

