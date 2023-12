Россия и Таджикистан обсудили запуск в 2024 году совместных проектов-флагманов двустороннего сотрудничества

Source: MIL-OSI Russian Language News

В Москве состоялись два итоговых в 2023 году заседания – Российско-Таджикского делового совета и межправкомиссии по экономическому сотрудничеству между Россией и Таджикистаном. В заседаниях приняли участие представители органов государственной власти, малого и среднего бизнеса, профильных ассоциаций и объединений двух стран.

Заместитель председателя Правительства России Марат Хуснуллин совместно с премьер-министром Таджикистана Кохиром Расулзода провели на площадке международной выставки «Россия» на ВДНХ заседание межправкомиссии по экономическому сотрудничеству между Россией и Таджикистаном.

Вице-премьер отметил, что в предстоящем 2024 году страны планируют сконцентрироваться на таких направлениях сотрудничества, как туристическая отрасль, развитие транспортных коридоров. По словам Марата Хуснуллина, необходимо приложить максимум усилий для дальнейшего увеличения товарооборота и расширения взаимодействия по всему спектру сотрудничества.

«На протяжении нескольких лет Россия занимает первое место среди внешнеторговых партнеров Таджикистана. По итогам 9 месяцев в физическом выражении торговля выросла на треть – до 1,6 млн тонн. Экспорт увеличился на 29% – до 1,6 млн тонн, импорт увеличился на 8,7% – до 26,4 тыс тонн, – отметил Дмитрий Вольвач. – Задаче по наращиванию взаимного товарооборота будет способствовать дальнейшее сотрудничество наших стран по увеличению расчетов в национальных валютах. За 9 месяцев во взаимных расчетах за экспорт товаров в Таджикистан доля российского рубля составила 90%, за импорт товаров из Таджикистана – 66%».

В ходе заседания были подписаны межправительственные соглашения об условиях строительства и функционирования в Душанбе образовательного центра для одарённых детей, а также Драматического театра имени Владимира Маяковского.

«Республика Таджикистан заинтересована в приумножении таджикско-российского стратегического сотрудничества по всем возможным направлениям и готова впредь прилагать все необходимые усилия для развития нашего планомерного сотрудничества», – отметил Кохир Расулзода.

В ходе Российско-Таджикского делового совета представители бизнес-сообщества двух стран обсудили перспективы сотрудничества, возможности локализации российской экспортной продукции в свободных экономических зонах, практические вопросы создания и функционирования совместных предприятий, а также проектов в сфере информационных технологий, образования и подготовки кадров, здравоохранения и туризма.

«За относительно короткий период времени Российско-Таджикский Деловой совет стал важным инструментом развития всего комплекса торгово-экономического сотрудничества наших стран, – отметил заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вольвач. – Деловой совет проводит активную работу по привлечению инвестиций и поиску наиболее привлекательных проектов для потенциальных инвесторов. Благодаря его работе российские предприниматели становятся резидентами свободных экономических зон Таджикистана».

Участники предметно обсудили перспективы сотрудничества в сфере информационных технологий, образования, подготовки кадров, здравоохранения и туризма. Одним из ключевых вопросов стало создание совместных предприятия, наращивание промкооперации и обеспечение привлекательных инвестиционных условий для обеих стран.

«Россия остается ключевым инвестором в экономику Таджикистана. Наш бизнес вложил в проекты 131 млрд руб. – это 14,5% от общего объема иностранных инвестиций, – привел данные Дмитрий Вольвач. – Сейчас в республике реализуется 30 крупных проектов на 640 млрд руб. в таких перспективных отраслях, как автомобилестроение, энергетика, промышленность и цифровизация».

Участники заседания сошлись во мнении, что в 2023 году проделана серьезная работа, предваряющая запуск новых совместных проектов, которые в следующем году должны будут стать флагманами двустороннего российско-таджикистанского сотрудничества.

«2023 год был очень интенсивным для команды Совета – состоялось много знаковых мероприятий с участием двух стран, в том числе на самом высшем уровне. Уверен, что активность Делового Совета в 2024 году поможет дальнейшему укреплению экономическое сотрудничество между нашими странами», – подытожил председатель Российско-Таджикского делового совета Ислам Назаралиев.

