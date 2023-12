Растительный орнамент, фигура девушки и маски сатиров: в усадьбе Покровское-Стрешнево отреставрируют четыре камина

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В ходе восстановления интерьеров главного дома усадьбы Покровское-Стрешнево реставраторы приведут в порядок четыре сохранившихся камина. Они находятся в Голубой гостиной и Белом зале. Уникальный памятник истории XVIII-XIX веков восстанавливают кропотливо и с большим вниманием к деталям.

«Во время перестройки дома в конце XVIII — начале XIX века печи с изразцами переделали в камины, с тех пор они являются украшением этих залов. Оформление в них само по себе необычно, так как в помещения вписаны своеобразные ротонды с колоннами коринфского ордера. Капители колонн Белого зала венчают гипсовые элементы с завитками и листьями аканта на поясках, а Голубой гостиной — веточки лавра с его ягодками. В углах большого гостиного зала с выходом на балкон стояли белые камины с деревянной верхней частью, украшенные растительным орнаментом и масками сатиров из мрамора. В Синей (соседней) гостиной в углах при северной стене располагалось еще два камина из черного мрамора с белыми вставками. Облицовка для каминов тогда была изготовлена по специальному заказу в Италии», — рассказали в пресс-службе столичного Департамента капитального ремонта.

До начала работ камины были наполовину разрушены. В Белом зале утрачены гипсовые элементы их верхней части, а мраморная облицовка и декор их нижней части полностью отсутствовали. В Голубой гостиной на одном из каминов не было небольшого элемента мраморной облицовки, а на другом декор отделился от основания на несколько сантиметров.

Реставраторы сначала укрепили сохранившиеся детали, затем камины тщательно отмыли от накопившейся грязи, пятен и копоти. Удалили некачественные более поздние дополнения и вставки из неподходящих материалов, обработали поверхности антигрибковыми и укрепляющими составами, провели расшивку швов и заполнили их специальным раствором.

Сейчас специалисты устраняют каверны, затирают мелкие трещины и восстанавливают небольшие утраты на сохранившихся плитках. Позже эти места тонируют под цвет исторических. Недостающую керамическую плитку изготовят в старинной технике восстановительного обжига. В печах создадут специальные условия, чтобы на поверхности глазури черепков появился тонкий слой металлизированного покрытия. Кроме того, по сохранившимся образцам отливают из гипса утраченные элементы декора каминов.

В ходе работ реставраторы опираются на архивные данные. Самым сложным для них станет воссоздание утраченного мраморного декора. Им предстоит выточить из камня растительный орнамент, фигуру девушки и маски сатиров, а это очень долгий и трудоемкий процесс. Также необходимо восстановить печную фурнитуру. Она будет лишь элементом декора, поскольку функцию печей и каминов возвращать не будут.

