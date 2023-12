Программа реновации: в ноябре более 3,3 тысячи москвичей получили новые квартиры

Source: MIL-OSI Russian Language News

В ноябре более 3,3 тысячи москвичей заключили договоры на равнозначные квартиры по программе реновации. Горожане переселяются в новостройки, расположенные во всех округах столицы.

«Правообладателями квартир в 110 новостройках в ноябре этого года стали более 3,3 тысячи горожан. Так, договоры на современное жилье заключили почти 900 жителей Западного административного округа, около 800 человек — из Юго-Восточного, свыше 400 москвичей — из Северо-Восточного», — рассказал Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

Горожанам предоставляется жилье в том же районе Москвы, в котором расположен дом, включенный в программу реновации. Исключение составляют ЗелАО и ТиНАО, в которых переселение ведется в пределах округа.

На первых этажах новостроек для жителей, приступивших к переезду, работает 40 центров информирования по переселению, где дают бесплатные консультации и помогают в оформлении необходимых документов, рассказал руководитель столичного Департамента градостроительной политики Сергей Левкин. Кроме того, на портале mos.ru для москвичей доступен электронный сервис, при помощи которого можно выбрать удобные дату и время для осмотра квартиры или заключения договора.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в 2023 году к переселению по программе реновации приступили 36,5 тысячи человек, а за все время реализации программы — более 143 тысяч жителей столицы.

Москва — один из лидеров среди регионов по темпам и объемам строительства. За последние пять лет в рамках регионального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда» объем строительства и ввода в эксплуатацию жилых объектов в столице вырос в два раза — с трех миллионов до пяти — семи миллионов квадратных метров в год. В прошлом году в городе возвели около 6,9 миллиона квадратных метров жилых площадей.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. За время ее реализации предстоит расселить 5175 домов старого жилого фонда, в которых проживает около миллиона москвичей.

Больше об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте economy.mos.ru.

