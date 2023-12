Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

Политехнический университет Петра Великого расширяет экспорт лучших практик в российские славянские вузы. Так продолжается обучение сотрудников Российско-Армянского университета в рамках дорожной карты по внедрению проектной деятельности.

В соответствии с утвержденной дорожной картой по внедрению в Российско-Армянский университет курса «Основы проектной деятельности» с 11 по 15 декабря этого года в РАУ прошло обучение ответственных по организации обучения и наставников студенческих проектов. Программы курсов — «Организация проектной деятельности студентов» и «Проектная деятельность в вузе». Подготовку прошли более 20 сотрудников РАУ из институтов экономики и бизнеса, права и политики, математики и информатики, медиа, рекламы и кино, биомедицины и фармации, инженерии и физики, а также представили администрации и студенческого совета РАУ.

Очную часть обучения провела команда курса ОПД. Её возглавил директор Высшей школы проектной деятельности и инноваций в промышленности, доктор технических наук, профессор Сергей Редько. Так же лекции и практические занятия провели старший научный сотрудник международного академического центра компетенции «Технологии интеллектуального предприятия», кандидат физико-математических наук Антон Амбражей и старший преподаватель Высшей школы проектной деятельности и инноваций в промышленности Инна Селедцова. Слушатели познакомились с основами проектного управления и ведением студенческих проектов. Узнали о рекомендациях по работе с заказчиками и организации проектной деятельности в СПбПУ.

Будущие наставники сами попробовали себя в роли студентов, заполняя шаблоны заданий студенческих проектов и получая обратную связь от преподавателей курса. В последний день эксперты разработали детальный план мероприятий по запуску пилотного курса ОПД в РАУ. На данном этапе обучение планируется как факультатив в первом семестре 2024 года, но в дальнейшем практика может быть распространена на весь вуз, потом она вообще может стать общеобразовательной дисциплиной. Впереди еще дистанционная часть обучения на онлайн-платформе и финальная защита проектов.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI