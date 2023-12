«Новогодняя мишура»: в Измайловском парке открывается выставка работ начинающих дизайнеров

Source: MIL-OSI Russian Language News

В павильоне «Арт-парк» в центральной части Измайловского парка открывается бесплатная выставка студенческих работ «Новогодняя мишура». Посетители могут посмотреть на необычные дизайнерские решения, которые вдохновлены впечатлениями от уходящего 2023 года.

Экспозиция состоит из работ студентов кафедры «Дизайн архитектурной среды» Московского архитектурного института. Это графические листы и коллажи, созданные с помощью газетных и журнальных вырезок, фотографий и открыток, цветной бумаги, обрезков ткани, подарочных упаковок, рисунков и прозрачной пленки. Также представлены арт-объекты в тематике новогодних подарков.

Познакомиться с экспозицией можно до 25 февраля 2024 года. Выставка работает со среды по воскресенье с 11:00 до 20:00. Вход свободный.

