Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Фестиваль «Путешествие в Рождество» уже в десятый раз погружает москвичей и туристов в уютную новогоднюю атмосферу. Впервые он открылся как небольшая ярмарка, но с каждым годом становился все интереснее и масштабнее, ставил национальные и мировые рекорды.

«Сегодня “Путешествие в Рождество” — новогодняя традиция столицы и популярнейшее событие “Московских сезонов”. А еще это самый посещаемый зимний фестиваль в России, объединяющий миллионы москвичей и туристов. За праздничным настроением не обязательно ехать в центр, ведь площадки работают по всему городу. Посетители приходят вместе с семьей и друзьями, пробуют блюда фестивального меню, присматривают сувениры родным и близким. Каждый год их ждут концерты, творческие и спортивные занятия, театрализованные постановки», — отметила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

По ее словам, всего в рамках «Путешествия в Рождество» провели несколько десятков тысяч интерактивных программ.

Отправимся в прошлое вместе с mos.ru и узнаем, как зародилась московская традиция, где организовали Страсбургскую ярмарку и как горожане и туристы написали более пяти тысяч новогодних писем.

С чего началась зимняя сказка

История крупнейшего зимнего фестиваля столицы началась в 2012 году. 24 декабря на Манежной площади открылась Страсбургская рождественская ярмарка. Гости могли попробовать разные блюда, присмотреть подарки друзьям и проникнуться атмосферой наступающего праздника. Площадка работала до Рождества, за две недели ее посетили 600 тысяч человек, это превзошло все ожидания.

Страсбургская ярмарка так понравилась москвичам и туристам, что ее проведение решили сделать традицией. Уже следующей зимой город отправился в свое первое «Путешествие в Рождество». Продлилось оно с 20 декабря 2013 года по 8 января 2014-го.

Фестиваль поразил гостей масштабом. В городе обустроили 34 площадки: работали шале и рождественские базары, праздничную атмосферу создавала иллюминация. А еще у фестиваля появилась первая традиция — проводить для гостей тематические игры. Так, каждый желающий мог попробовать свои силы в рождественском квесте.

Первое «Путешествие в Рождество» выдалось настолько интересным, что его посетили шесть миллионов человек. Участники приехали более чем из 20 городов России и семи стран. Такой интерес задал новый курс столичному «Путешествию в Рождество», и в следующем году фестиваль стал еще масштабнее.

Расширение программы

Снискав популярность у москвичей и туристов в свою первую зиму, фестиваль вновь развернулся в столице в 2014 году. Число площадок выросло до 36. На них работало свыше 400 торговых шале. Длился фестиваль почти целый месяц — с 12 декабря 2014-го по 11 января 2015-го.

Организаторам удалось заинтересовать как детей, так и взрослых, ведь программу посвятили народным сказкам. Для участников начали проводить тематические мастер-классы и представления.

Гостей было еще больше: к сказочному приключению присоединились 8,5 миллиона человек. Это позволило «Путешествию в Рождество» не только поставить рекорд, но и стать самым масштабным зимним фестивалем в Европе.

Балет на льду, парад Снегурочек и мировой рекорд

Квестами и мастер-классами фестиваль не ограничился, и уже следующей зимой к ним добавили шоу-балеты на льду с участием известных фигуристов. Посмотреть их можно было в ледовом театре на площади Революции. Гостям показали «Лебединое озеро» и «Щелкунчика».

Приготовил фестиваль в тот год и еще одну новинку — впервые в Москве провели парад Снегурочек. Принять участие во флешмобе могли все желающие, нужно было лишь надеть костюм. Сказочное шествие прошло по главному маршруту «Путешествия в Рождество» — от Тверского бульвара до Пушкинской площади.

Снова фестиваль продлился целый месяц — с 18 декабря 2015 года по 17 января 2016-го. Чтобы посетить его смогли больше гостей, количество площадок увеличили до 38. Благодаря новым возможностям и увлекательной программе гостями третьего «Путешествия в Рождество» стали 10,4 миллиона человек.

Тогда в рамках фестиваля в городе впервые появились масштабные световые арт-объекты. Один из них даже попал в Книгу рекордов Гиннесса как самая большая светодиодная скульптура в мире. Это был огромный новогодний шар на Манежной площади высотой с пятиэтажное здание.

Курс на рекорды — девиз и следующей зимней сказки. Четвертое «Путешествие в Рождество» продлилось с 16 декабря 2016 года по 15 января 2017-го. Гостей ждал целый месяц праздника, а еще катки, бесплатные экскурсии и представления на льду. В этот раз фестиваль покорил участников количеством мастер-классов: для москвичей и гостей столицы подготовили восемь тысяч занятий.

Кроме того, открыли сразу 42 площадки, а сам фестиваль оказался настолько интересным, что его посетили 12,2 миллиона человек — в два раза больше, чем в первый год.

«Путешествие в Рождество» выдалось не только познавательным, но и очень красивым. На Кузнецком Мосту, например, появились елки, украшенные известными дизайнерами. И это тоже станет одной из традиций праздника. А чтобы помочь гостям поверить в волшебство, на фестивале заработала новогодняя почта. Участники написали более пяти тысяч писем Деду Морозу.

«Сказочный лес» и город-театр

К 2017 году из традиционного зимнего мероприятия «Путешествие в Рождество» превратилось в настоящую сказку, побывать в которой хотелось не только москвичам и жителям других городов России, но и гостям со всего мира. Участники съехались из разных стран, чтобы провести три недели грандиозно и зрелищно. Ведь именно таким стало пятое «Путешествие в Рождество».

С 22 декабря по 14 января на улицах Москвы развернулся театр. Манежная площадь стала сказочным лесом, где проходил иммерсивный спектакль, а Тверская улица на три дня превратилась в самую масштабную сцену страны. Здесь прошло более 150 представлений с участием 3,5 тысячи артистов и музыкантов. Гости увидели выступления лауреатов «Золотой маски» и представления ведущих театров Москвы и других городов России.

В столице открыли 83 праздничные площадки — почти в два раза больше, чем раньше. На фестивале появились новые традиции — играть в керлинг и встречать Новый год на Тверской улице. В этот раз в «Путешествие в Рождество» отправились 14,5 миллиона человек.

В 2018 году атмосфера театра на фестивале сохранилась. К тому времени балеты на льду были настолько популярны, что в программу включили уже 79 представлений. Но только на искусстве «Путешествие в Рождество» не остановилось, и к театру добавились спортивные выступления.

Для любителей активных видов спорта провели мототриал, а на Моховой улице установили биг-эйр — огромную конструкцию для прыжков на лыжах и сноуборде. Выступление профессиональных спортсменов за три дня посмотрели почти 60 тысяч человек.

Главным событием фестиваля стала встреча нового, 2019 года. Уже во второй раз горожане и гости столицы собирались на Тверской улице, которая с 31 декабря 2018-го по 2 января 2019-го была пешеходной. А для тех, кто не смог приехать на праздник, вели онлайн-трансляцию.

Новый год — и новая победа: число гостей фестиваля достигло 18,6 миллиона. Вместе с жителями столицы его посетили более пяти миллионов российских и зарубежных туристов.

Космос, зиплайн и уроки чемпионов

2019 год стал для фестиваля космическим. Дело не только в новой тематике, но и в масштабах, к которым главному зимнему мероприятию удалось прийти. Седьмое «Путешествие в Рождество» посетили более 26 миллионов человек, праздник длился 50 дней — с 13 декабря 2019-го по 31 января 2020-го.

Город не просто украсили тематическими инсталляциями, а установили на улицах большие арт-объекты. Гости качались на «космических» качелях, катались по зиплайн-трассе и смотрели зрелищные хайлайн-шоу. Также у них была возможность посетить уроки олимпийских чемпионов по фигурному катанию.

В сезоне 2019/2020 года «Путешествие в Рождество» пришло в каждый округ столицы. В Москве работала 81 площадка фестиваля, так что погрузиться в атмосферу праздника можно было не только в центре, но и рядом с домом.

Добрые дела и всероссийский слет Дедов Морозов

В 2020 году фестиваль не проводили из-за пандемии, зато в декабре 2021-го он вновь порадовал интересной программой. В районах работало 27 тематических площадок: ярмарки, катки и сказочные шале. Как и в предыдущие годы, участников приглашали бесплатно покататься на каруселях.

Следующее «Путешествие в Рождество» тоже не оставило москвичей и туристов равнодушными. В 2022 году для них вновь открыли катки и площадку для игры в керлинг, а еще можно было посетить самые необычные мастер-классы. Участники делали 3D-модели елочной игрушки и даже играли в лазерные шахматы.

Было и еще одно удивительное событие — первый всероссийский слет Дедов Морозов, который отметили как национальный рекорд. В канун Рождества фестиваль посетила делегация новогодних волшебников из разных регионов.

Девятое «Путешествие в Рождество» стало символом добра. На праздничных площадках работали пункты по сбору новогодних подарков в рамках проекта «Москва помогает» и действовала акция «Добрая елка».

В этом году «Путешествие в Рождество» проходит с 15 декабря по 8 января. Гостей ждет 36 праздничных площадок, насыщенная программа и сюрпризы в честь десятилетия фестиваля.

Сергей Собянин подвел итоги новогоднего фестиваля «Путешествие в Рождество»Фестиваль «Путешествие в Рождество» посетили более 26 миллионов человекСергей Собянин подвел итоги новогоднего фестиваля «Путешествие в Рождество»Карельский Паккайне, дагестанский Шахта Баба и другие Деды Морозы ждут гостей фестиваля «Путешествие в Рождество»

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI