НИУ ВШЭ поможет коллегам из российских вузов повысить качество преподавательской работы

29 января в Высшей школе экономики стартует новая программа повышения квалификации «Дизайн образовательного курса 3.0» в формате мастерской. Ее слушателями могут стать вузовские преподаватели, заинтересованные в повышении качества своей профессиональной деятельности. Программа разработана с учетом семилетнего опыта реализации проекта «Teach for HSE / Преподаем в Вышке», рассчитана на две недели и состоит из двух частей — очной и дистанционной. Высшая школа экономики инвестирует в развитие преподавательского мастерства с первых лет своего существования. Здесь поощряются новые формы преподавательской работы, создан Фонд образовательных инноваций, а в 2017 году был запущен проект «Teach for HSE / Преподаем в Вышке». С тех пор он играет важную роль в удержании и повышении качества преподавания в университете. В числе особенностей проекта «Teach for HSE / Преподаем в Вышке» — взаимное обучение (peer-to-peer), когда ведущие преподаватели университета делятся опытом с коллегами, и добровольность участия. Занятия посвящены не просто новым технологиям преподавания, а прикладным аспектам их применения — например, почему та или иная методика может пригодиться слушателю в его конкретном курсе или, наоборот, почему можно обойтись без нее. «Дизайн образовательного курса 3.0» — это продолжение проекта «Teach for HSE / Преподаем в Вышке» с одним отличием: теперь программа рассчитана на внешнюю аудиторию. Ее название выбрано не случайно. Если «Образованием 1.0» считается преподавание в доцифровую эпоху, «Образованием 2.0» — тотальное онлайн-обучение в период пандемии COVID-19, то «Образование 3.0» подразумевает активное использование новых, гибких технологий в процессе смешанного обучения, актуального для сегодняшнего дня. Программа повышения квалификации пройдет в зимние университетские каникулы, когда у слушателей возникает перерыв в работе со студентами и они могут приехать в Москву. Первая неделя (c 29 января по 2 февраля) предполагает очное обучение. Это практико-ориентированный блок из четырех мастерских, посвященных современным подходам к проектированию учебного курса, формирующему и итоговому оцениванию, организации командной и групповой работы студентов, проектированию курса в смешанном формате. В роли мастеров выступят эксперты по преподавательскому мастерству — практикующие преподаватели Вышки, представляющие разные дисциплинарные поля.

«В мастерских слушатели смогут поработать с мастерами над своим курсом. Это не означает, что именно его будут обсуждать от начала до конца, но есть вероятность, что именно он окажется в центре внимания коллег. Можно будет определить, что именно стоит изменить в курсе, или убедиться, что вы и так на верном пути — идете в ногу со временем, находитесь в русле современных тенденций преподавания в высшей школе», — отмечает директор по образовательным инновациям НИУ ВШЭ Оксана Черненко. Каждая мастерская будет дополняться или, наоборот, предваряться лекцией от ведущих экспертов НИУ ВШЭ по актуальным проблемам современного преподавания (ее прочтет первый проректор НИУ ВШЭ Вадим Радаев), педагогическому дизайну, стратегии обучения в современном университете. В перерывах слушатели смогут погулять по заснеженному центру Москвы и выпить чашку кофе в атриуме Вышки на Покровском бульваре. Вторая неделя (с 5 по 9 февраля) — занятия в дистанционном формате. Слушателям предстоит самостоятельная подготовка к финальной защите проекта по редизайну преподаваемого курса и сама защита. В процессе подготовки они смогут получить индивидуальные онлайн-консультации от экспертов и обратную связь по проекту. Итоговая аттестация проводится в форме презентации редизайна существующего курса, ранее разработанного слушателем. «Помимо перепроектированного курса, важным результатом обучения будет рефлексия: кому и что мы преподаем, делаем ли это успешно или не вполне успешно, что считать маркерами успешности, почему по итогам обучения было принято решение изменить тот или иной элемент в своем курсе или же оставить все без изменений. И конечно, каждый выпускник программы получит удостоверение о повышении квалификации НИУ ВШЭ», — отмечает Оксана Черненко. Интерес к обучению на программе «Дизайн образовательного курса 3.0» уже проявили представители самых разных российских вузов. В открытом вебинаре для потенциальных слушателей, который состоялся 8 декабря, приняли участие преподаватели РАНХиГС, РНИМУ им. Пирогова, Нижегородского госуниверситета им. Лобачевского, Кемеровского госуниверситета, Новосибирского государственного аграрного университета. Чтобы записаться на обучение, необходимо предоставить мотивационное письмо — развернутый ответ на вопрос, почему коллега решил повысить квалификацию, и программу курса, который он преподает и хотел бы усовершенствовать. Заявки рассматриваются оперативно, договор может быть заключен как с физическим лицом, так и с юридическим. Подробнее о программе можно прочитать здесь. Очередной вебинар для потенциальных слушателей запланирован ориентировочно на 10 января.

