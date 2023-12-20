НИУ ВШЭ поможет коллегам из российских вузов повысить качество преподавательской работы

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

29 января в Высшей школе экономики стартует новая программа повышения квалификации «Дизайн образовательного курса 3.0» в формате мастерской. Ее слушателями могут стать вузовские преподаватели, заинтересованные в повышении качества своей профессиональной деятельности. Программа разработана с учетом семилетнего опыта реализации проекта «Teach for HSE / Преподаем в Вышке», рассчитана на две недели и состоит из двух частей — очной и дистанционной.

Высшая школа экономики инвестирует в развитие преподавательского мастерства с первых лет своего существования. Здесь поощряются новые формы преподавательской работы, создан Фонд образовательных инноваций, а в 2017 году был запущен проект «Teach for HSE / Преподаем в Вышке». С тех пор он играет важную роль в удержании и повышении качества преподавания в университете.

В числе особенностей проекта «Teach for HSE / Преподаем в Вышке» — взаимное обучение (peer-to-peer), когда ведущие преподаватели университета делятся опытом с коллегами, и добровольность участия. Занятия посвящены не просто новым технологиям преподавания, а прикладным аспектам их применения — например, почему та или иная методика может пригодиться слушателю в его конкретном курсе или, наоборот, почему можно обойтись без нее.

«Дизайн образовательного курса 3.0» — это продолжение проекта «Teach for HSE / Преподаем в Вышке» с одним отличием: теперь программа рассчитана на внешнюю аудиторию. Ее название выбрано не случайно. Если «Образованием 1.0» считается преподавание в доцифровую эпоху, «Образованием 2.0» — тотальное онлайн-обучение в период пандемии COVID-19, то «Образование 3.0» подразумевает активное использование новых, гибких технологий в процессе смешанного обучения, актуального для сегодняшнего дня.

Программа повышения квалификации пройдет в зимние университетские каникулы, когда у слушателей возникает перерыв в работе со студентами и они могут приехать в Москву.

Первая неделя (c 29 января по 2 февраля) предполагает очное обучение. Это практико-ориентированный блок из четырех мастерских, посвященных современным подходам к проектированию учебного курса, формирующему и итоговому оцениванию, организации командной и групповой работы студентов, проектированию курса в смешанном формате. В роли мастеров выступят эксперты по преподавательскому мастерству — практикующие преподаватели Вышки, представляющие разные дисциплинарные поля.