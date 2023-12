На Ученом совете подвели итоги 2023 года

Source: MIL-OSI Russian Language News

19 декабря состоялось заседание Ученого совета Государственного университета управления. Собравшиеся подводили итоги года в разных сферах, обсудили достижения и планы на 2024 год.

Традиционно начали с поздравительной части. Ректор ГУУ Владимир Строев вручил дипломы о присуждении ученого звания доцента Ирине Кабановой, Татьяне Першиной и Андрею Колчину, а также поздравил именинников месяца: Татьяну Шарапову, Ангелину Александрову, Эдуарда Арсланова, Вадима Диких и Владимира Филатова.

Председатель совета молодых ученых ГУУ Анна Сотникова рассказала о результатах и перспективах деятельности совета, достижениях его участников, прошедших и планируемых к проведению мероприятий.

Советник при ректорате Сергей Чуев предложил Анне присоединиться к подготовке предложений по увеличению доли профессорско-преподавательского состава вуза в возрасте до 39 лет.

Директор Центра управления инжиниринговыми проектами Владимир Филатов выступил с докладом о результатах работы центра за 2023 год, о реализованных проектах и подписанных соглашениях с партнерами вуза, о победах в грантах и госзаказах, а также о планах на 2024 год, в том числе об участии ГУУ в федеральном проекте «Передовые инженерные школы».

Директор Департамента академической политики и реализации образовательных программ Евгений Краснов сообщил об успешной подготовке к зимней зачетно-экзаменационной сессии 2023/2024 учебного года: «Расписание утверждено, размещено в сети «Интернет», социальных сетях и личных кабинетах студентов и преподавателей».

Начальник Управления международного сотрудничества Игорь Поляченко проинформировал о развитии международной деятельности университета, иностранных стажировках, Евразийском сетевом университете и организации подготовки иностранных студентов в ГУУ.

«Сегодня в ГУУ обучается более 650 иностранных граждан из 64 государств. По итогам года мы входим в топ-10 российских вузов по численности иностранных граждан, направленных на обучение по квоте Правительства России в 2023 году. Большинство поступающих выбирают менеджмент и экономику. С 2019 по 2023 год в 2 раза увеличилось число обучающихся из стран Африки», — отметил Игорь Поляченко.

Проректор Павел Павловский предложил открыть Центр анализа и разработки методик в молодежной политике и воспитательной деятельности.

«Наш университет играет важную роль в реализации молодежной политики, проводит множество мероприятий в этой сфере. В 2024 году на базе ГУУ будут работать проектные офисы Минобрнауки России. Для дальнейшего развития этого направления необходимо системная работа, которую и будет осуществлять Центр», — подчеркнул Павел Владимирович.

Советник при ректорате Сергей Чуев рассказал об итогах работы университетской точки кипения с 2019 по 2023 год и предложил продлить ее работу до 2025 года.

«Точка кипения – проект, реализуемый при поддержке Агентства стратегических инициатив. За эти годы проведено более 1500 мероприятий, наша Точка кипения занимает лидерские позиции в рейтингах. Поэтому предлагаю продолжить эту работу», — заметил Сергей Владимирович.

Завершил встречу ректор ГУУ Владимир Строев, который подвел итоги работы университета за год и обозначил приоритеты на год 2024.

«Буквально на днях мы провели общественную аттестацию программы «Юриспруденция». Это играет важную роль в показателях университета, поэтому в январе жду Ваших предложений по этому вопросу. Поздравляю нас также с возведением крыши на здании нового общежития. Это важный этап в строительстве. Также хочу отметить важность победы нашего совместного проекта с ГГНТУ в проекте «Передовые инженерные школы». Это один из шагов по возвращению нам лидерства в той отрасли, где мы были первыми более 100 лет», — подчеркнул Владимир Витальевич.

Поздравляем всех студентов, преподавателей, сотрудников и выпускников ГУУ с наступающими праздниками! Желаем отлично отдохнуть и набраться сил для активной работы в новом году.

