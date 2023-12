Начался прием заявок на архитектурный конкурс ВДНХ «Золотой колос — 2024»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В Москве открылся прием заявок на конкурс «Золотой колос — 2024», посвященный развитию территория ВДНХ. Об этом сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

Поучаствовать в профессиональном состязании могут специалисты в области архитектуры, ландшафтного дизайна и строительства в возрасте от 18 до 35 лет, а также творческие коллективы из России, Белоруссии и других стран СНГ.

«Конкурсантам предстоит создать ландшафтно-архитектурную концепцию для территории между первым Лихоборским проездом и Сельскохозяйственной улицей. Подать заявку можно до 31 января 2024 года на сайте выставки», — рассказала Наталья Сергунина.

Там же опубликован подробный список требований к материалам. Работы будут оцениваться по нескольким критериям: функциональности, эстетичности, масштабности, уникальности замысла и оригинальности. Проекты принимаются до 30 мая. Торжественное оглашение результатов и награждение состоятся летом 2024 года на ВДНХ.

Победитель получит денежную премию в размере 300 тысяч рублей, за второе место вручат 200 тысяч рублей, за третье — 100 тысяч рублей. Три лучшие работы также отметят свидетельствами и памятными статуэтками.

Конкурс организует ВДНХ при участии Союза архитекторов России, Ассоциации ландшафтных архитекторов России, Международной ассоциации союзов архитекторов, Ассоциации парков России, Всероссийского общества охраны природы и других организаций.

Профессиональное состязание «Золотой колос» проводится в столице уже во второй раз. Участники первого сезона разрабатывали проекты комплексного обновления пяти въездных групп ВДНХ: «1-й Северный», «2-й Северный», «3-й Северный», Совхозного и Хованского въездов. Первое место присудили команде из Казани.

