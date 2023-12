Московских школьников познакомят с кинопроизводством Узбекистана

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В феврале московские школьники отправятся на киностудию «Узбекфильм» и посетят зарубежный филиал Всероссийского государственного университета кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК) в Ташкенте. Поездка станет одной из первых в 2024 году международных киноэкспедиций. Ее организует креативное пространство «Кинокампус Горького» при поддержке Правительства Москвы. Попасть в команду смогут победители конкурса видеоконтента.

«В 2023 году в рамках проекта бесплатных международных киноэкспедиций креативного пространства “Кинокампус Горького” московские школьники побывали в Узбекистане и Сербии. В следующем году мы планируем продолжить эту программу. Уже в январе 2024-го победители творческого конкурса отправятся в Белоруссию, Узбекистан, Армению, Казахстан и Турцию. Такие экспедиции позволят ребятам не только обучиться кинопрофессиям, но и отснять на некоторых площадках собственный фильм», — рассказал Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента культуры Алексей Фурсин.

Поездка станет продолжением серии международных киноэкспедиций. Они позволят школьникам абсолютно бесплатно не только посетить другую страну и познакомиться с ее культурой, но определиться с творческим и профессиональным направлением. Ребята смогут научиться кинопрофессиям прямо на съемочной площадке.

Принять участие в творческом конкурсе могут подростки из Москвы в возрасте от 13 до 17 лет. Школьникам самостоятельно или в группе до трех человек необходимо записать ролик и отправить его на сайт до 5 февраля 2024 года включительно.

На конкурс принимается игровое и документальное короткометражное кино, а также видеорепортаж, видеоподкаст, анимация, моушен-графика, обучающие, презентационные, рекламные ролики и видео-арт.

До начала киноэкспедиции авторы лучших работ пройдут подготовку — посетят онлайн-занятия наставников по сценарному искусству и режиссуре. В поездке ребят ждут мастер-классы по актерскому и операторскому искусству, режиссуре, а также творческая встреча с медийной личностью из Узбекистана. Важно, что члены экспедиции не только обучатся кинопрофессиям, но и снимут в Ташкенте фильм.

Помимо насыщенных дней обучения и практики в кино, для них подготовят активную экскурсионную и развлекательную программу.

