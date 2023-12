Московский производитель оснастил интернетом поезд Деда Мороза

Source: MIL-OSI Russian Language News

Столичный производитель оборудования для транспортной инфраструктуры обеспечил передвижную резиденцию Деда Мороза интернетом и связью по маршруту следования. Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

«С 2007 года компания “Инкарнет” разрабатывает, выпускает и внедряет комплексные решения по обеспечению транспорта беспроводным интернетом. Предприятие активно развивается — в 2023-м оно вдвое увеличило производственные мощности благодаря запуску новых линий. Это позволило выпускать больше изделий, выводить на рынок новые модели, расширять клиентскую базу и реализовывать уникальные проекты. Так, произведенный в этом году тысячный сетевой агрегатор обеспечил связью и выходом в интернет поезд Деда Мороза», — рассказал Владислав Овчинский.

На протяжении трех лет Дед Мороз отправляется из Великого Устюга в путешествие в празднично оформленном поезде. В нем есть приемная, вагоны для проведения игр и квестов, вагоны-рестораны и вагон — лавка с сувенирами. Маршрут следования в этом году включает в себя 83 остановки в разных городах. В Москве поезд сделает остановку 27 декабря на Белорусском вокзале.

Оборудование производителя обеспечивает доступом в Сеть поезда дальнего следования, скоростные электропоезда «Ласточка».

«У нашей компании около тысячи реализованных кейсов, за которыми стоит опыт разработки, преодоление технических трудностей, создание и внедрение инновационных технологий. Мы оснащаем беспроводным интернетом поезда дальнего следования, частные автомобили, морской и речной транспорт. Заказчикам доступно 12 продуктовых линеек», — отметил основатель и генеральный директор компании Антон Есин.

В столице работает свыше четырех тысяч промышленных площадок, на которых трудятся более 720 тысяч человек. Ежегодно открывается 40–50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Они производят разные товары, включая одежду, лекарства, мебель, косметику и многое другое.

Комфортные условия, созданные в Москве для бизнеса, позволяют развиваться большим, малым и средним предприятиям. Они могут воспользоваться более чем 20 мерами поддержки, в том числе субсидиями и целевыми займами. Помимо этого, разработан ряд антикризисных инструментов.

