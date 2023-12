Минэкономразвития запускает интерактивный портал для российских экспортеров

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Ministry of Economic Development (Russia) – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Минэкономразвития России запускает специализированный информационный ресурс «Единый портал внешнеэкономической информации Минэкономразвития России». Презентация нового портала состоялась в Координационном центре Правительства России на территории Международной выставки-форума «Россия» (ВДНХ).

По словам создателей, информационный ресурс будет полезен предприятиям малого и среднего бизнеса, осуществляющим экспорт в зарубежные страны. Навигатор представляет собой клиентский путь от этапа заключения контракта до фактической поставки товара, включая расчеты по нему и полное исполнение сделки. Он доступен для всех пользователей через интернет для поиска подходящего сценария под конкретную поставку или сделку. Выбор осуществляется по товару, стране назначения экспорта, а также стране транзита или вида транспорта. В нынешней версии навигатора содержится около 100 сценариев по 40 приоритетным товарам, которые экспортируются в 12 стран.

Клиентский путь экспортера состоит из нескольких этапов, каждый из которых содержит набор административных процедур, операций и шагов. По каждому элементу указаны временные и финансовые затраты экспортера, которые могут различаться в зависимости от страны назначения, группы товаров, вида и направления перевозки. Кроме того, предусмотрена обратная связь для обращения участника ВЭД с вопросами и предложениями по оптимизации процедуры оформления экспортных поставок.

«Ранее в России не было комплексного решения, содержащего столь подробные рекомендации для участников внешнеэкономической деятельности о порядке действий при совершении внешнеторговых поставок, – подчеркнула директор департамента развития и регулирования внешнеэкономической деятельности Минэкономразвития России Лилия Щур-Труханович. – Новый проект помогает систематизации разнообразного ассортимента административных процедур, подотчетных различным федеральным органам исполнительной власти».

Целью проекта, по её словам, является также широкое информирование бизнес-сообщества о возможностях получения мер поддержки и оформления необходимых разрешительных и таможенных документов для экспортеров. На портале ved.gov.ru есть возможность переадресации на информационные ресурсы уполномоченных органов исполнительной власти и сайты профильных организаций – Минпромторг, Федеральная налоговая служба, Россельхознадзор, Федеральная таможенная служба, Торгово-промышленная палата, Российский экспортный центр, Банк России и другие.

В дальнейшем Минэкономразвития России планирует расширить наполнение цифровых сервисов, включив в него автоматизацию процесса отслеживания срока действия мер, реализацию автоматического расчета сумм предполагаемого и устраненного ущерба в реестре ограничительных мер по каждой мере, а также увеличив количество сценариев экспортных поставок из России в иностранные государства, включая логистику.

Вице-президент Российского экспортного центра Станислав Георгиевский отметил масштаб проведенной работы по разработке информационного портала и важность её результата для бизнеса.

«Сегодня важная веха, когда единая информационная система для участников ВЭД выходит в свет. Коллеги из Минэкономразвития по праву могут собой гордиться, это действительно очень сложная работа, – отметил Станислав Георгиевский. – Построение таких порталов, обеспечение преемственности и нового функционала – это не только эволюционное развитие, но в чем-то и революционное – с точки зрения клиентского опыта и охваченных этих тематик». Такая система, по его словам, значительно облегчит бизнесу ведение внешнеэкономической деятельности и поможет им сосредоточить больше внимания на развитии.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI