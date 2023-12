Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

Министерством науки и высшего образования Российской Федерации совместно с Координационным советом по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию по инициативе Всероссийской политической партии «Единая Россия» был запущен проект по поддержке талантливой молодежи «Менделеевская карта».

«Менделеевская карта» – масштабная программа лояльности направлена на молодых учёных, талантливую молодёжь, студентов и школьников – победителей предметных олимпиад.

Участники программы смогут получить скидки и другие льготы от компаний партнеров, среди которых крупнейшие перевозчики, госкорпорации, научные организации, онлайн-школы, сети фитнес-клубов, аптек, кафе, медицинские центры, учреждения культуры и досуга и т.д.

Для получения «Менделеевской карты» нужно подать заявку на сайте проекта, заполнить анкету, приложить необходимые документы и дождаться одобрения заявки. После прохождения регистрации карта появится в личном кабинете. Можно добавить ее в электронный кошелек на смартфоне.

Подробная информация представлена на официальном сайте моямк.рф.

Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ”

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI