Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

В преддверии Нового года маленьких пациентов Клиники детской хирургии Минздрава России пришли поздравить студенты и сотрудники Политехнического университета, а ещё — Снегурочка. Ребята получили семь «коробок храбрости» с подарками. Акция проводится уже в четвёртый раз в рамках экосистемы « Лепота ».

Проект благотворительного фонда «Клуб добряков» посвящён преодолению детских страхов перед врачами и медицинскими манипуляциями. Такие коробки стоят в процедурных кабинетах, чтобы маленькие пациенты могли выбрать игрушки за смелость. Неравнодушные политехники бережно собирали подарки для ребят в течение двух недель. В вузе действовало несколько пунктов: офис ПРОФа, Polytech Store, «Башня Политех» и кафе «Зимний сад» в научно-исследовательском корпусе «Технополис Политех». На этот раз в «коробках храбрости» были игрушки, книги, раскраски, конструкторы, антистрессы, канцелярские наборы развивающие игры и многое другое. А сотрудники «Точки кипения — Политех» напечатали игрушки на 3D-принтере.

По традиции к акции присоединился ректор СПбПУ Андрей Рудской.

Многие наши сотрудники и студенты каждый раз собирают игрушки, развивающие игры, наборы для рисования и другие подарки для маленьких пациентов из Клиники детской хирургии Минздрава России. И, что самое важное, активисты лично приходят поддержать ребят перед операциями и сложными обследованиями , — подчеркнул Андрей Иванович.

Действительно, с каждой акцией неравнодушных политехников становится всё больше. Например, студент первого курса ИПМЭиТ, постоянный участник дискуссионного клуба «Вам слово!» Арсений Смирнов принёс целый пакет игрушек.

Подарки приятно не только получать, но и дарить. Скоро мы будем отмечать Новый год, у всех должно быть праздничное настроение. Игрушки выбирала моя мама. У меня есть маленький брат, поэтому мы знаем, что может порадовать детвору. Наша семья старается участвовать в благотворительных мероприятиях. Так, каждый месяц мы переводим деньги во взрослые и детские фонды , — рассказал Арсений.

В больнице лечатся разные дети: и совсем малыши, и старшеклассники. Подарки нашлись каждому пациенту, причём не только игрушки, но и сладкие гостинцы. В преддверии Нового года ребят поздравляла настоящая Снегурочка! Её роль исполнила активистка Центра волонтёрских проектов «Гармония» Анна Сайфутдинова, студентка третьего курса ИПМЭиТ.

Я регулярно участвую в благотворительных сборах. Даже маленькое пожертвование — это вклад в большое дело. Очень важно оказывать поддержку и дарить радость детям в нелегкие периоды их жизни. Акция “Коробка храбрости” даёт им надежду и веру в сказку и чудо , — уверена Анна.

Эти слова подтверждались яркими эмоциями маленьких пациентов и их родителей: при виде гостей их лица озарялись улыбками, а глаза светились радостью.

Мы с дочкой Ариной приехали в больницу из Воронежа. Очень приятно, что политехники пришли поздравить наших детишек с праздником. Спасибо огромное, сразу улучшилось настроение. Всех с наступающим Новым годом, желаем здоровья , — поделилась Оксана Проскурина.

«Коробки храбрости» очень важны не только для пациентов, но и для врачей, которым намного легче проводить манипуляции со спокойными детьми.

Маленькие дети от подарков просто в восторге. Когда говоришь, что будет приз, они сразу перестают плакать. Некоторые наши пациенты даже говорят: “А можно, я ещё приду?”. Большое спасибо Политеху , — рассказала процедурная медсестра Елена Халина.

Акция «Коробка храбрости» — одно из многих мероприятий в рамках проекта «Лепота», который направлен на формирование счастья, душевного покоя и поддерживает добрые инициативы.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI