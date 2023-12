Команда СПбГАСУ – победитель в специальной номинации «CASE-IN»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Слева направо: Вадим Копцов, Арина Санжара, Никита Тихонов, Глафира Бачманова и представитель организаторов чемпионата

Финал Осеннего кубка Студенческой лиги Международного инженерного чемпионата «CASE-IN», прошедший в Москве, для команды СПбГАСУ оказался успешным: ребята признаны лучшими в специальной номинации «Прорывное решение» по направлению «Строительство».

В составе команды выступили Вадим Копцов (четвёртый курс, факультет экономики и управления), Арина Санжара (третий курс, строительный факультет), Глафира Бачманова и Никита Тихонов (четвёртый курс, факультет инженерной экологии и городского хозяйства).

В рамках чемпионата конкурсанты разрабатывали план реализации инвестиционно-строительных проектов в сфере туризма.

«Перед нашей командой была поставлена задача определить потребность в создании объекта туристической инфраструктуры в выбранном регионе, проанализировать его ключевые технико-экономические показатели и предложить возможные варианты реализации проекта. Ключевая идея нашего решения заключается в сохранении природных территорий при строительстве и эксплуатации объектов, минимизации воздействия на окружающую среду. Нами был разработан глэмпинг с необходимой инфраструктурой для комфортного проживания и отдыха в Карелии в круглогодичном режиме. Привлекательного облика сооружений удалось достичь за счёт совмещения исторической и современной архитектуры: на наш взгляд, этнический колорит данного региона удачно гармонирует с современными модульными конструкциями», – рассказал капитан команды Никита Тихонов.

Никита уточнил, что он участвовал в данном чемпионате уже в четвёртый раз, но именно этот проект считает самым интересным, а победу в номинации – стимулом к дальнейшим достижениям.

«На чемпионате приобретаешь опыт работы в команде, что очень ценно. Когда мы принимали участие в первый раз, оказались в конце турнирной таблицы. В следующий раз заняли второе место в отборочном туре. В этом году пришли к победе в финале. Планирую участвовать в чемпионате будущей весной и побороться за первое место», – поделился Никита.

Его планы одобряет наставник команды, доцент кафедры теплогазоснабжения и вентиляции СПбГАСУ к. т. н. Виктор Яковлев. Он напоминает, что в своё время команда СПбГАСУ входила в тройку призёров в общем зачёте.

«Я приветствую желание ребят участвовать в данном чемпионате, потому что он развивает аналитическое мышление, что важно в разработке проектных решений, которые прорабатываются, в первую очередь, с учётом их экономической целесообразности. В этом году в рамках задания чемпионата нужно было проработать вопросы, касающиеся перспективы новых решений в регионе, привлекательном для туризма. Речь идёт о создании инвестиционных проектов, которые будут приносить прибыль. Кроме того, чемпионат служит эффективной площадкой, на которой представители отрасли присматривают наиболее перспективных студентов в качестве потенциальных специалистов, зачастую прямо здесь предлагая победителям выгодное трудоустройство. Впрочем, все участники чемпионата имеют возможность пообщаться с представителями отрасли, а контакты с ними – важная вещь в профессиональной деятельности», – считает Виктор Александрович.

Напомним, что Международный инженерный чемпионат «CASE-IN» – это система соревнований по решению инженерных кейсов для школьников, студентов и молодых специалистов. От нашего вуза в нём приняли участие две команды при содействии профориентационного центра компетенций «Траектория» СПбГАСУ.

