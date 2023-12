Как экспертиза нормативных правовых актов позволяет экономить столичному бизнесу

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В третьем квартале 2023 года специалисты столичного Департамента экономической политики и развития провели оценку влияния 15 городских правовых актов на экономику Москвы. Об этом сообщила Мария Багреева, Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития.

«За третий квартал этого года Департамент провел экспертизу 15 правовых актов в сферах строительства, благоустройства, обращения с отходами, управления недвижимостью, образования и инноваций. По итогам этой работы Правительство Москвы внесло в три нормативных акта изменения, призванные улучшить условия ведения бизнеса. Снижение избыточной нагрузки позволит предпринимателям экономить до 70 миллионов рублей в год», — отметила Мария Багреева.

В частности, отменили избыточное требование по закрытию и переоформлению разрешения на перемещение строительных отходов. Это позволит строительной отрасли столицы экономить более 40 миллионов рублей ежегодно. Удалось также получить дополнительную экономию за счет исключения избыточных документов, запрашиваемых у частных образовательных организаций для предоставления субсидий. Кроме того, сняты нормативные ограничения по количеству пилотных проектов, которые может предложить предприниматель для проведения тестирования инновационных решений, и предусмотрена возможность продвижения инноваций после их пилотирования.

Программа пилотного тестирования инновационных решений реализуется в Москве с 2020 года. В ней принимают участие свыше 240 городских, федеральных и коммерческих площадок, на базе которых разработчики могут протестировать свои инновации и проверить их эффективность, а также получить обратную связь от потенциальных заказчиков. За четыре года проведено уже более 350 тестирований. По их итогам закупили решения на сумму более одного миллиарда рублей.

«Изменения, которые вносятся в нормативно-правовую базу, основаны на прямом диалоге предпринимателей и государства, что позволяет сообща вырабатывать и принимать системные решения. Изначально один инноватор мог протестировать не более пяти проектов в год. Не всем этого было достаточно, и мы пошли навстречу участникам программы. Благодаря нововведению количественного ограничения нет. Это решение простимулирует дальнейшее внедрение инноваций в Москве», — рассказала Кристина Кострома, глава Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

Помимо этого, специалисты сформулировали рекомендации по внесению изменений в другие нормативные акты.

Оценка влияния действующих нормативных правовых актов и их проектов на экономику города — одна из сфер деятельности Департамента экономической политики и развития города Москвы. По итогам экспертизы специалисты формулируют рекомендации профильным органам власти по изменению правовых актов для улучшения ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте economy.mos.ru.

