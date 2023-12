Искусственная река, сад камней и лес с арт-объектами: какой будет промзона «Южный порт» после благоустройства

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В будущем жилом районе на месте бывшей промзоны «Южный порт» появится более 25 гектаров благоустроенных парков, аллей и скверов с сотней видов растений. В самой широкой акватории Москвы-реки расположатся уникальные объекты ландшафтной архитектуры: искусственная река, понтонный бассейн на открытом воздухе с летним пляжем, лес с арт-объектами и всесезонные зеленые насаждения. Об этом сообщил главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

«Органичное и созвучное месту благоустройство играет важнейшую роль в создании комфортной жилой среды, особенно если речь идет о таком уникальном пространстве с самой широкой акваторией Москвы-реки. У жителей этого района будет одна из самых зеленый территорий в столице с парковыми зонами с ландшафтными элементами и инфраструктурой для отдыха», — рассказал Сергей Кузнецов.

Экосистема у воды

Москва получит более 25 гектаров зеленых территорий после завершения благоустройства бывшей промзоны «Южный порт» — самого масштабного проекта редевелопмента портовой территории в Европе. Для сравнения: площадь парка «Музеон» составляет 23,46 гектара. Здесь высадят более сотни видов растений на участках, воссоздающих различные природные зоны: цветущие поля, смешанные и хвойные леса, степи с высокими травами и злаками, а также тропики.

Экосистему береговой линии сформируют променады у кромки воды, аллеи из крупномерных деревьев, цветущая главная лужайка, лесные зоны и зеленые площадки с фонтанами. По замыслу ландшафтных архитекторов они будет всесезонными, чтобы радовать жителей насыщенными красками круглый год.

«Экосистема территории будет представлена пышными цветущими садами с геранями и гортензиями, аллеями и лесными зонами с вишнями, кленами, иргой, липами, ольхой и черемухой, главной лужайкой для пикников и отдыха и зеленой береговой линией с островками папоротника и барвинка. Плотное яркое озеленение дополнят арт-объекты, уникальная инфраструктура и многофункциональные пространства», — добавил Сергей Кузнецов.

Парк с искусственной рекой

На территории создадут парк площадью более двух гектаров — обширную зеленую зону по образу Центрального парка в Нью-Йорке. Он будет гармонично сочетать в себе высотные здания и растительное пространство. Центральным элементом станет искусственная река, которая станет наполняться водой только во время дождя. Здесь появятся уютные зоны для отдыха, тематические детские и спортивные площадки.

У самого устья реки разместится детская игровая площадка «Ручей в прилесье». Поблизости оборудуют открытую зону «Пустыня» с различными пространствами, в том числе для игры в петанк и для воркаута. Далее, в зоне смешанного леса, расположится игровая площадка, представляющая собой маленькую деревню с детскими домиками в форме шишек.

Кроме того, в парке обустроят и другие необычные объекты: сад камней «Неизведанная планета», спортивную площадку в поле с высокой травой и злаками, территорию с теплицами и грядками и амфитеатр, где можно будет смотреть фильмы на открытом воздухе.

После завершения благоустройства будущий жилой район на месте промзоны «Южный порт» станет одним из самых перспективных мест столицы с современной архитектурой и технологичной инфраструктурой, а его набережная и парки — новыми точками притяжения москвичей.

Обновленное пространство «Южного порта» станет новым центром городской жизни — Сергей Собянин

