Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Государственный Дарвиновский музей приглашает на выставку «Зоозодчество».

Экспозиция демонстрирует дома, созданные разными животными. Они роют каналы, строят плотины, сооружают бункеры и даже возводят мегаполисы, используя при этом различные стройматериалы: солому, листья, древесину, глину, камни. А еще они вьют, шьют, лепят, режут и копают с помощью одних лишь клювов и когтей.

Гости увидят естественно-научные экспонаты, живопись и графику, а также книги конца XIX — начала XX века из собрания Дарвиновского музея. В стоимость билета входит осмотр основной экспозиции.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI