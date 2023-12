За два месяца в МГУ создано свыше 200 стартапов

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Lomonosov Moscow State University – Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова –

В Московском университете завершились две акселерационные программы, проходившие при поддержке АНО «Платформа НТИ» – в сферах «Науки о жизни» (на химическом факультете) и «Диджитал» (на экономическом факультете).

В программах приняло участие более 1500 слушателей, которые в командах сформировали более 200 проектов. Каждый участник акселератора прошел через мастер-классы и тренинги от практиков, поработал с личным бизнес-трекером и более чем с 50 экспертами программы. Команды-финалисты представили свои инновационные разработки на финалах программ – MSU Demo-днях.

Акселератор объединил начинающих предпринимателей – студентов, аспирантов, сотрудников, выпускников с 35 факультетов МГУ и еще из нескольких десятков российских вузов – от Челябинска до Санкт-Петербурга.

«И как научный руководитель химического факультета МГУ, и как вице-президент РАН, курирующий в том числе взаимодействие вузов и промышленного сектора, могу сказать, что вовлечение талантливой молодёжи в технологическое предпринимательство становится критически важным, – подчеркнул научный руководитель химического факультета МГУ и научный руководитель акселератора академик Степан Калмыков. – Десятилетия российская промышленность жила в режиме “супермаркета”, когда можно было купить всё, что угодно. Супермаркет был западным, и он закрылся. С другой стороны, это создало множество возможностей, потому что открываются ранее напрочь заблокированные сферы рынка и для предприимчивых, толковых и активных молодых людей возникают очень хорошие возможности для развития. Также небольшие компании могут привлекаться к большим государственным проектам. Например, в строительстве только одного ледокола участвует до 500 организаций».

Два месяца увлекательных лекций, общения с единомышленниками, приобретение новых знаний и практических навыков стали полезным опытом для участников и помогли им в развитии проектов.

«При непосредственном участии экономического факультета в МГУ создана и уже много лет успешно функционирует инновационная инфраструктура, включающая Бизнес-клуб МГУ, Бизнес-инкубатор МГУ, Кейс-клуб, Центр молодежного предпринимательства, деятельность которых развивает компетенции студентов, аспирантов и молодых учёных с различных факультетов в сфере технологического предпринимательства, даёт необходимые практические навыки по созданию и развитию собственных стартапов. Акселерационная программа в рамках федерального проекта “Платформа технологического университетского предпринимательства” отлично дополняет уже созданную инфраструктуру, целью которой как раз и является превращение результатов научно-технической деятельности учёных МГУ в конкретные практические разработки, усиление связи между фундаментальной университетской наукой и производством. Таким образом, экономический факультет сегодня является своеобразной точкой сборки молодых и креативных талантов, которые уже завтра будут создавать новые инновационные продукты и технологии для укрепления технологического суверенитета нашей страны», – рассказал декан экономического факультета Александр Аузан.

Победителями DemoDay акселератора на экономическом факультете стали стартапы:

НАНОПАЛП – разработка полимеров для упрочнения свойств бумаги. Капитан команды – Руслан Нагимов, студент 4 курса факультета биоинженерии и биоинформатики МГУ. В команду также входят однокурсники Руслана и студенты химического факультета. За акселератор команда создала прототип своего проекта и провела испытания на объектах индустриальных партнёров программы.

RDMath – платформа обучения математике через исследовательский подход Mathroutes. Руководитель проекта – Ольга Каримова, аспирантка механико-математического факультета МГУ. В команду вошли студенты и выпускники механико-математического, экономического, физического и биологического факультетов МГУ.

Checkpoint-K – интеллектуальный помощник инженера по обследованию зданий и сооружений. За время программы проект запустил работающее приложение, начал его апробацию, разработал финансовую и бизнес-модель, увеличил команду и нашёл потенциальных заказчиков. Руководитель проекта – Владимир Камский, выпускник СПбПУ Петра Великого.

В финале также выступили проекты: BURAN – платформа цифровых компетенций в сфере БАС; wellness-платформа по восстановлению здоровья и коррекции нервной системы; Mindcourse – веб-сервис для создания онлайн-курсов с помощью ИИ; EarMem – система запоминания любых материалов; GYMAPP – проект по разработке брендированных мобильных приложений для фитнес-центров; SPLime – платформа для универсального создания и оркестрации микросервисных приложений; устройство для упрочнения деталей, напечатанных на FDM 3D-принтере; W2W.Match – сервис для b2b-коллабораций между женщинами, которые владеют или развивают бренды; MalevichArm – сервис по продаже картин, написанных роботом с помощью нейронной сети.

Победителями финала программы на химическом факультете стали:

V՚ Fiber – разработка ткани из растительных сельскохозяйственных отходов. Проект был реализован по задаче одного из индустриальных партнеров Научного парка МГУ ООО «Термопол», занимающегося производством тепло-изоляционного материала – холлофайбера. Лидером команды является Анастасия Костюнина, студентка РГУ имени Косыгина, эксперт в области глобальных трендов в текстильной промышленности и потребностей индустрии моды, материаловедения. В команду также вошли студенты МФТИ и ПМГМУ им. И.М. Сеченова. В рамках акселератора участники проекта проработали финансовую модель и презентацию, определили инвестиционную потребность, улучшили понимание бизнес-процессов, расширили базу контактов, определились с дальнейшим вектором развития и планом действий.

Фарм принт – проект, направленный на разработку оборудования для автоматизации лабораторий. Руководитель проекта Владимир Гордеев является MBA в области управления инновациями, имеет богатый опыт в области разработки и продвижения новых продуктов. За время акселератора был разработан и отгружен промывщик планшетов второго поколения, начата разработка промывщика на 30 планшетов. Также был проведен анализ конкурентов и ряд проблемных интервью.

Sers Probes – микролаборатория для диагностики женского здоровья из чипа с сетом анализов и портативного прибора. Командой руководит студентка 5 курса химического факультета МГУ Дарья Тихонова, имеющая 4-летний опыт работы в научной группе аптамерной диагностики. За время участия в акселераторе ребята разработали концепцию прототипа продукта.

В число финалистов также вошли: мобильное приложение Nutri – ЗОЖ-дневник; BCorp – переработка спиртовых отходов в кормовой витамин B12; Ru-Scop – разработка инновационных отечественных лапароскопических троакаров; Anti-age дома – гель/крем с факторами роста; Кузовок – сервис, который позволяет точкам питания реализовать еду, которую они не успевают продать; бренд мужской уходовой косметики Menly; Book-eat – функциональный сервис с большим количеством возможностей, а также втулка сварного шва Reline.

«Сейчас для техпредпринимателей появилось гораздо больше возможностей, чем даже пару лет назад. Запущен и работает федеральный проект «Платформа университетского технологического предпринимательства», в рамках которого начинающим бизнесам предлагается целый набор инструментов поддержки от обучения и акселерации до грантов и венчурного финансирования. А главное, появился реальный спрос у корпораций на отечественные технологии. Сегодня в рамках акселератора студентам, аспирантам и выпускникам разных вузов помогли сделать первые шаги. Для дальнейшего развития всем участникам акселерационной программы доступны и другие элементы инновационной инфраструктуры МГУ. Например, Центр трансфера технологий, где помогут с патентованием в Российской федерации и за рубежом. Научный парк поможет с получением финансирования, размещением и масштабированием бизнеса (наши выпускники регулярно входят в топ-5 рейтинга самых быстрорастущих хайтек-компаний России). ИНТЦ “Воробьевы горы” предоставит инфраструктуру и налоговые льготы», – прокомментировал генеральный директор Научного парка МГУ Олег Мовсесян.

Организаторами акселерационных программ выступили: экономический и химический факультеты МГУ, Высшая школа управления и инноваций Научный парк МГУ, Бизнес-инкубатор и Центр трансфера технологий Московского университета. В жюри финала вошли представители фондов «Новая индустрия» и Сколково, Московского инновационного кластера, Сбера, ГК «Роскосмос», Московского кредитного Банка, компаний РусХимБио, «Наполи», «Термопол» и многих других структур, частных венчурных фондов, а также бизнес-ангелов и предпринимателей.

«Акселератор МГУ – прекрасное место, где я смог приобрести базовые и даже более глубокие знания по сравнению с теми, с которыми я приходил, нашёл отличную команду, которая решила вместе со мной развивать столь сложный проект, получил много полезной обратной связи от экспертов и трекеров программы», – прокомментировал своё участие Руслан Нагимов, лидер команды НАНОПАЛП, студент 4 курса факультета биоинженерии и биоинформатики МГУ.

Чашкина Дарья, руководитель программы и Бизнес-инкубатора МГУ, старший преподаватель экономического факультета МГУ: «Акселерационная программа – отличная возможность для студентов с проектами на любой стадии получить необходимые знания о технологическом предпринимательстве, а под руководством опытных бизнес-трекеров и экспертов совершить следующий шаг развития проекта: найти команду, составить бизнес-план, начать и разобраться с первыми продажами, найти индустриальных партнёров и заказчиков, разработать стратегию развития. Экономический факультет и данная программа являются отличной точкой сбора для талантливых студентов, аспирантов и выпускников самых разных специальностей для создания перспективных инновационных проектов. Поэтому мы уже принимаем заявки для участия в программе в следующем году».

Более подробно узнать о финалистах, а также подать заявку на участие (в том числе уже имея свой собственный проект) в программе в следующем году можно на сайте www.startup.msu.ru.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI