Елочные базары открываются в столице

В столице открываются елочные базары. Они будут работать до 31 декабря. В ассортименте представлены ели из Пермского края, Кировской области, Республики Башкирии, а также пихты из Дании и Бельгии. Кроме традиционного новогоднего дерева, горожане смогут приобрести сосну и лапник.

Внешний вид елочных базаров утвержден Комитетом по архитектуре и градостроительству Москвы. Такое оформление используется с 2015 года, и его узнают горожане. Торговая точка собрана из типовых модулей с металлическим каркасом, внешняя сторона имеет облицовку деревянными рейками.

Территория елочного базара должна иметь ограждение, освещение и красочное оформление, а также вывеску с указанием организационно-правовой формы, юридического адреса организации, зарегистрированную контрольно-кассовую технику и книгу отзывов и предложений. Покупателей необходимо информировать о режиме работы елочного базара и розничных ценах на товары.

Предпринимателям следует размещать продукцию свободно, чтобы покупатели могли осмотреть ее и выбрать подходящую. На елочном базаре должны быть средства пожаротушения и информация о телефонах органов государственного контроля и надзора: управы района, префектуры административного округа, Управления Роспотребнадзора по Москве.

В течение рабочего дня предприятие обязано приводить в надлежащее санитарное состояние торговую зону и территорию рядом с ней. После окончания работы базара следует привести территорию в порядок в течение трех суток.

На елочном базаре разрешается продавать еловый и сосновый лапник, елочные игрушки и украшения, электрические гирлянды и подставки для елей.

За несанкционированную торговлю могут быть наложены штрафы.

Адреса елочных базаров можно узнать здесь. Некоторые площадки могут открыться в другие дни, когда завезут ели.

