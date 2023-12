«Добрая елка» и десант Дедов Морозов: в детских больницах Москвы начались новогодние акции

Source: MIL-OSI Russian Language News

В столичных детских больницах начались праздничные мероприятия «Добрая елка» и «Новогодний десант». Об этом рассказала Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития.

«Самый долгожданный праздник для детей — Новый год. К сожалению, не все могут встретить его дома в окружении близких, некоторые должны провести зимние каникулы в больничных палатах. Конечно, мы не можем оставить юных пациентов без праздника. Для нас очень важно, чтобы дети, которые канун и сам Новый год проведут не дома, чувствовали нашу заботу и внимание. Так, в столице началась уже ставшая традиционной акция “Добрая елка Мэра Москвы”. В этом году она пройдет в детских больницах и их филиалах — всего по 22 адресам», — рассказала Анастасия Ракова.

Маленьких пациентов ждут театрализованные представления, анимационная программа, игры у елки, а также творческие мастер-классы. Для детей разных возрастов уже подготовлено более 7,5 тысячи подарков. Это развивающие и настольные игры, наборы для творчества и книги.

До 29 декабря включительно ребят будет поздравлять с Новым годом десант Дедов Морозов и Снегурочек. Они высадятся на крыши пяти детских больниц и, спустившись вниз при помощи альпинистского снаряжения или поднявшись на пожарных автолестницах, поприветствуют детей через окна больничных палат и подарят им праздничное настроение.

Для пациентов, которые не смогут присутствовать на представлениях, организуют поздравления в палатах. Тем, кто находится в изоляционно-диагностических боксах, передадут подарки через сотрудников клиник.

Увидеть десант зимних волшебников в этом году смогут маленькие пациенты детской городской клинической больницы имени З.А. Башляевой, Научно-практического центра специализированной медицинской помощи детям имени В.Ф. Войно-Ясенецкого, Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии, Московского многопрофильного клинического центра «Коммунарка» и Морозовской детской городской клинической больницы.

«Наибольшее число наших специалистов приедет 28 декабря в Морозовскую детскую больницу. С этим учреждением нас связывает многолетнее сотрудничество, я бы даже сказал, добрая дружба. В этот раз, помимо спасателей и психологов, ребята увидят кинологов с их четвероногими подопечными, узнают, как собак готовят к важной работе. Чтобы дети запомнили этот праздник надолго, специалисты подготовили для них полезные интерактивные игры на тему безопасного поведения», — рассказал начальник аварийно-спасательной службы Пожарно-спасательного центра Москвы Денис Святынин.

Костюмы Дедов Морозов и Снегурочек примерят сотрудники столичного Пожарно-спасательного центра, Московского авиационного центра, Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах, волонтеры Всероссийского студенческого корпуса спасателей и студенты.

Акция «Новогодний десант» проходит уже не первый год. Ее организуют столичные департаменты труда и социальной защиты населения, здравоохранения, по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы.

