Дни Архангельской области пройдут с 21 по 24 декабря в павильоне «Роснефти» на ВДНХ

В павильоне «Роснефти» на ВДНХ в рамках международной выставки-форума «Россия» 21 декабря откроются Дни Архангельской области.

Архангельская область – один из регионов присутствия Компании. Здесь работает морской терминал и крупная сеть автозаправочных станций «Роснефти».

Компания активно поддерживает инициативы по развитию внутреннего туризма и уже реализует ряд региональных проектов, направленных на популяризацию автотуризма. Развитие придорожного сервиса и повышение уровня клиентских услуг, предоставляемых сетью АЗС «Роснефть», является одним из приоритетов Компании.

«Роснефть» совместно с Правительством Архангельской области реализует проект «Дорога на Русский Север». Разработанный специально для автопутешественников маршрут пролегает по знаковым и наиболее живописным местам региона. Протяженность маршрута от г. Вельска до Архангельска составляет 550 км, с остановками его прохождение займет четыре дня в одну сторону. Для автотуристов из Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля, Вологды удобнее планировать путешествие по трассе М8.

На маршруте расположены 13 автозаправочных комплексов «Роснефти», где туристы могут заправить автомобиль гарантированно качественным топливом, комфортно отдохнуть в кафе и приобрести необходимые в дороге товары.

Благодаря разработанному автомаршруту туристы смогут рационально использовать время в путешествии и посетить основные достопримечательности, прочувствовать атмосферу и уникальность Русского Севера.

В церемонии открытия Дней Архангельской области примут участие представители «Роснефти» и Правительства региона.

В ходе Дней Архангельской области с 21 по 24 декабря посетителей павильона «Роснефти» ждет насыщенная познавательная-развлекательная программа.

Гости смогут принять участие в увлекательных конкурсах с призами и сувенирами от сети АЗС «Роснефть» и Архангельской области.

Гости экспозиции познакомятся с уникальным культурным наследием и традициями русского Севера и узнают о самых удивительных природных достопримечательностях региона – пещерах, песчаных косах и самобытных северных деревенях.

Гостям павильона также будет предложено поучаствовать в различных мастер-классах и познакомиться с народными промыслами Русского Севера.

Международная выставка-форум «Россия» проводится по указу Президента Российской Федерации Владимира Путина с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на территории ВДНХ. Экспозиция «Роснефти» размещена в павильоне, построенном по авторскому дизайн-проекту. Цифровое оборудование павильона, экспонаты, работающие в интерактивном режиме, рассказывают посетителям об истории нефтяной отрасли и Компании, ее перспективах, научных разработках и социальных проектах.

В павильоне «Роснефти» работает кафе «Зерно», в котором все желающие могут выпить ароматный кофе, перекусить свежеиспеченной выпечкой или хот-догами, а также попробовать блюда из нового фирменного меню: блинчики с разными начинками, куриные крылышки и стрипсы, картофель фри, покеты и многое другое.

Об основных событиях Дней Архангельской области и времени их проведения вы сможете узнать на официальных страницах ПАО «НК «Роснефть» в социальных сетях.

Расписание работы павильона Компании – по графику выставки.

20 декабря 2023 г.

