Две команды из НГУ заняли 2 и 3 места на Northern Eurasia Finals

В этом году наш университет впервые стал площадкой для Студенческого командного чемпионата мира по программированию ICPC в Северной Евразии.

Все этапы чемпионата проводились по единым правилам ICPC. За отведённые пять часов команде предлагалось решить 10-15 алгоритмических задач. Решением каждой из них была программа на одном из языков программирования. Отличительная черта чемпионата заключалась в том, что на одну команду выдавали лишь один компьютер без доступа к Интернету.

Проверка была полностью автоматической — на заранее подготовленных тестах в тестирующей системе. За неверное решение команда получала штрафное время. Учитывалось также время, ушедшее на решение задачи с начала тура. Задание считалось выполненным, если программа выдавала правильные результаты на все тесты, укладывалась в выставленные ограничения по количеству используемой памяти и времени.

— Чемпионат мира по спортивному программированию — это самое престижное соревнование среди подобных олимпиад. Оно проводится уже десятки лет, от НГУ мы стараемся принимать участие в чемпионате и стремимся завоёвывать медали, как и на любом спортивном соревновании. Решать сложные задачи — это интересно. Готовимся вполне стандартно: проводим лекции по темам, связанным с алгоритмами и структурами данных для новичков, решаем задачи. Уже опытные олимпиадники решают задания прошлых лет различных соревнований, затем вместе их разбираем, — рассказал Владимир Исаченко, тренер сборных НГУ по спортивному программированию.

От НГУ в Northern Eurasia Finals, который является отборочным на финал чемпионата мира, выступало 5 команд, две из них получили дипломы. Одна команда (в составе: Антон Мокроусов, Софья Лылова, Артём Плюснин) получила диплом 2 степени, заняв 19 место, другая команда (в составе: Матвей Гончаров, Роман Фесенко, Денис Малиновский) — диплом 3 степени, заняв 44 место в общем рейтинге. Кроме того, первая команда прошла в финал чемпионата мира, который пройдёт в Астане в сентябре.

— Нас очень порадовал уровень организации. Несмотря на то что в НГУ олимпиада проводится впервые, всё прошло на высшем уровне! Олимпиадные задачи тоже были очень увлекательными, без серьёзных перекосов по сложности и с интересными задумками. Также отдельно стоит отметить атмосферу. Такие мероприятия очень сильно мотивируют расти и ещё больше развивать свои навыки. Помимо этого, они способствуют общению между программистами из разных университетов со всего мира, — отметил Денис Малиновский, участник.

