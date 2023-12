Гордость и спокойная уверенность: какие эмоции у россиян вызывает их гражданство

Source: MIL-OSI Russian Language News

Гордость и спокойная уверенность — чувства, которые испытывает большинство россиян в связи со своим гражданством, выяснили социологи в ходе всероссийского опроса населения. Он был проведен Центром исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ в декабре 2023 года. Почти три четверти респондентов (73%) испытывают положительные чувства в отношении своего гражданства. При этом 45% опрошенных испытывают чувство гордости. В 2023 году восприятие своего гражданства россиянами не изменилось. В декабре 2022 года также 73% респондентов признались, что гражданство России вызывает у них положительные эмоции. Социологи заметили, что чаще гордость за свое гражданство ощущают люди с активной гражданской позицией, те, кто готов к конструктивной общественной деятельности. В частности, это респонденты, которые работали волонтерами или совершали денежные пожертвования за последний год, а также те, кто по собственной инициативе оказывал помощь незнакомым людям. В положительных эмоциях в связи со своим гражданством также чаще признавались россияне, которые высоко оценивают вклад некоммерческих организаций и волонтеров в решение социальных проблем.

«Доля тех, кто испытывает положительные эмоции в отношении своего гражданства, в прошлом году достигла рекордного значения за все время наших наблюдений, начиная с 2017 года, — прокомментировала результаты опроса директор Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора Ирина Мерсиянова. — В частности, в позапрошлом году доля тех, кто ощущает гордость за страну, была более чем в полтора раза меньше, чем сейчас, и составляла всего 28%. При этом число тех, кто испытывает другое положительное чувство — спокойную уверенность, — значительно не изменилось. Стало меньше только нейтральных и негативных оценок. На фоне сопутствующих тенденций, зафиксированных в последние год-два, таких как повышение чувства общественной сплоченности, рост помогающего поведения, можно говорить о том, что прошлый год стал переломным в процессе консолидации российского общества».

