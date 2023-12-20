Гордость и спокойная уверенность: какие эмоции у россиян вызывает их гражданство

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

Гордость и спокойная уверенность — чувства, которые испытывает большинство россиян в связи со своим гражданством, выяснили социологи в ходе всероссийского опроса населения. Он был проведен Центром исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ в декабре 2023 года.

Почти три четверти респондентов (73%) испытывают положительные чувства в отношении своего гражданства. При этом 45% опрошенных испытывают чувство гордости.

В 2023 году восприятие своего гражданства россиянами не изменилось. В декабре 2022 года также 73% респондентов признались, что гражданство России вызывает у них положительные эмоции.

Социологи заметили, что чаще гордость за свое гражданство ощущают люди с активной гражданской позицией, те, кто готов к конструктивной общественной деятельности. В частности, это респонденты, которые работали волонтерами или совершали денежные пожертвования за последний год, а также те, кто по собственной инициативе оказывал помощь незнакомым людям.

В положительных эмоциях в связи со своим гражданством также чаще признавались россияне, которые высоко оценивают вклад некоммерческих организаций и волонтеров в решение социальных проблем.