В Спартакиаде НГУ «Наука и спорт — вместе мы сила!» приняли участие почти 12 тысяч человек

Весной этого года наш университет выиграл грант Министерства науки и высшего образования Российской федерации в конкурсе на лучшую организацию физкультурно-спортивной работы со студентами высших учебных заведений. Для реализации гранта была организована и проведена комплексная Спартакиада «Наука и спорт — вместе мы сила!», а приятным результатом стало появление двух спортивные площадок — новой универсальной и реставрированной баскетбольной.

В программу Спартакиады вошли 10 соревнований и спортивный праздник, в которых приняли участие почти 12000 человек — студенты НГУ, учащиеся ВКИ и СУНЦ, гости из других вузов и жители Новосибирской области. Мероприятия проходили начиная с сентября по различным видам спорта, таким как: легкая атлетика (бег на 100, 500, 1000 и 2000 метров, прыжки и эстафета 10 х 200 м), силовые виды спорта (армлифтинг, армрестлинг и гиревой спорт), волейбол, мини-футбол, спортивное ориентирование, дартс и многоборье ГТО. Также были организованы два массовых мероприятия: командное состязание Большая Игра и спортивный праздник, посвященный 65-летию организации НГУ, собравшие по 2000 участников. Все мероприятия освящались ранее на медийных ресурсах университета и в социальных сетях.

В рамках Спартакиады был проведен конкурс на звание «Самого спортивного факультета НГУ», который определялся по наибольшему количеству студентов, принявших участие во всех видах программы, в процентном отношении к количеству обучающихся на факультетах. Победителем стал Физический факультет, совсем немного ему уступил Геолого-геофизический факультет, а тройку призеров неожиданно замкнул Институт философии и права.

Кафедра физического воспитания и сотрудники УСОЦ НГУ проделали огромную работу, чтобы организовать и провести все мероприятия Спартакиады на очень высоком уровне. На спортивном празднике часть видов программы взял на себя студенческий спортивный клуб «ЕНОТ».

Поздравляем всех участников и организаторов с отличным завершением этого грандиозного мероприятия и желаем успехов в учебе, работе и дальнейшей активной спортивной деятельности!

Результаты и фотографии смотрите на странице: https://vk.com/sport_nsu

