В районе Вешняки отремонтировали здание библиотеки № 90 имени А.С. Неверова. Об этом сообщил начальник городской Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

«Фасад здания библиотеки № 90 имени А.С. Неверова, расположенного по адресу: улица Молдагуловой, дом 3 б, находился в неудовлетворительном состоянии. Госинспекция по недвижимости совместно с Департаментом культуры города Москвы проработали вопрос о его плановом ремонте. Работы проводились под контролем инспекторов Госинспекции по недвижимости. В результате отремонтировали фасад и заменили окна, привели в надлежащее состояние кровлю и помещения здания», — рассказал Иван Бобров.

Ремонтные работы уже завершены, специалистам предстоит установить мебель и оборудование, а также расставить книжные фонды. Здание сохранит свое функциональное назначение — вскоре библиотека снова будет принимать посетителей. Закончить организационные работы планируется в первом квартале 2024 года.

Специалисты Госинспекции по недвижимости занимаются выявлением ветхих зданий для дальнейшего их восстановления или сноса. В результате неприглядные, аварийные и потенциально опасные постройки демонтируются, а строения, подлежащие восстановлению, ремонтируют. Работа ведется во всех административных округах столицы.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.

