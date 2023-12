В начале 2024 года город завершит оснащение кардиослужбы поликлиник и стационаров по единому стандарту

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В первом квартале 2024 года в столице завершится процесс дооснащения новейшим оборудованием кардиологической службы в городских поликлиниках и больницах. Город уже закупил более 6,5 тысячи единиц самого современного оборудования на сумму свыше 1,5 миллиарда рублей. Об этом сообщила Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития.

С 2022 года город использует комплексный подход при оснащении кардиологической службы. В его основе — единый стандарт обновления и закупки оборудования для исследования сердца и сосудов, а также мониторинга ключевых кардиопоказателей.

«Болезни системы кровообращения не появляются одномоментно. Как правило, этому всегда предшествует длительный процесс и сопутствующие риски, которые можно заранее выявить и предотвратить задолго до обострения болезни или наступления сосудистой катастрофы. Именно поэтому вместе с экстренной медициной мы большое внимание уделяем профилактике заболеваний сердца, их своевременному выявлению еще на амбулаторном этапе. Для этого все кабинеты городских поликлиник мы оснащаем по единому стандарту, который обеспечивает высокий уровень диагностики», — рассказала Анастасия Ракова.

По ее словам, оборудование экспертного класса дополнительно закупают и для кардиологических отделений в больницах. Например, оно помогает оценить степень стеноза, чтобы понять, насколько сосудистая бляшка затрудняет кровоток при проведении операций. С 2022 года для оснащения стационарного и амбулаторного звена закуплено более 6,5 тысячи единиц медоборудования на сумму свыше 1,5 миллиарда рублей. Среди них более 2,8 тысячи электрокардиографов, порядка двух тысяч систем холтеровского мониторирования, две тысячи аппаратов суточного мониторирования артериального давления и прочее оборудование.

Такой подход позволит обеспечить выполнение единых требований лечения в каждой медицинской организации. Качественную помощь врачи смогут оказывать по всему городу. Кроме того, будет обеспечена технологическая преемственность между амбулаторным и стационарным звеном, а главное — высокие стандарты диагностики.

Для кардиологических отделений больниц дополнительно закупили 41 автоматическое устройство для непрямого массажа сердца, 31 аппарат для внутрисосудистой визуализации со встроенными технологиями фоторефракционной кератэктомии (ФРК) и моментального резерва кровотока (МРК) для оценки степени значимости стеноза, 15 аппаратов для внутрисосудистой визуализации с оптико-когерентной томографией, позволяющих выполнить сверхточную внутрисосудистую визуализацию коронарных артерий, и 15 портативных анализаторов тропонина.

Сердечно-сосудистые заболевания — одни из самых частых причин смерти, поэтому профилактике и лечению пациентов с сосудистыми катастрофами в Москве уделяют самое пристальное внимание. Уровень развития плановой и экстренной помощи при инфарктах и инсультах в столице отвечает лучшим мировым стандартам.

В 2013 году была создана инфарктная сеть для круглосуточной экстренной помощи пациентам с любыми сердечно-сосудистыми патологиями. В нее входит более 20 стационаров Москвы. На базе инфарктной сети в 2017 году организовали инсультную сеть, которая непрерывно развивается. Благодаря принимаемым мерам с 2010 года показатель смертности от болезней системы кровообращения уменьшился в 1,5 раза.

