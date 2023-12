Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В Москве начался 13-й этап проекта «Списанные книги». В нем примут участие 224 библиотеки. Столичные читальни подготовили для горожан 146 тысяч изданий, в том числе шесть тысяч экземпляров для юридических лиц.

Больше всего книг и периодических изданий, около 23 тысяч, передадут горожанам библиотеки Южного административного округа, 22,5 тысячи — Центрального, свыше 21 тысячи — Северного административного округа.

«Читать книги становится легче — этому способствуют многие столичные проекты. Например, в этом году к старту акции “Списанные книги” подготовлены 146 тысяч экземпляров, которым москвичи смогут подарить вторую жизнь. Каждый житель столицы найдет литературу на свой вкус — в проекте представлены книги разных жанров», — поделился Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента культуры города Москвы Алексей Фурсин.

На портале «Списанные книги» можно найти сочинения Якова Княжнина, Александра Куприна, Ивана Гончарова, Антона Чехова, Федора Достоевского и других писателей. Так, в библиотеках ЗАО представлена работа советского писателя и историка Николая Смирнова-Сокольского «Рассказы о прижизненных изданиях Пушкина». В ней говорится о книгах, опубликованных писателем, журнале «Современник», первом посмертном собрании сочинений и многом другом.

Дом А.Ф. Лосева в этом году подготовил большое количество периодики. В ее числе научно-популярные («В мире науки», «Знание — сила», «Наука и жизнь») и отраслевые издания («Библиотека», «Главбух», «Справочник руководителя учреждения культуры»), а также журналы о религии, истории и искусстве («Православный паломник», «Наука и религия», «Клио», «Мир музея»).

Для детей и подростков подготовили много литературы, в том числе об истории России. Например, в библиотеках ЮАО можно найти книгу Любови Космодемьянской «Повесть о Зое и Шуре».

Проект «Списанные книги»

Проект «Списанные книги» библиотеки, подведомственные городскому Департаменту культуры, реализуют с 2017 года. Благодаря инициативе списанную из их фондов литературу передают читателям, физическим и юридическим лицам, через специализированный портал. Книги дарят москвичам дважды в год — в июне и декабре.

За шесть лет читальни передали жителям более двух миллионов экземпляров списанных книг, а на портале зарегистрировались около 154 тысяч пользователей. Примерно 70 процентов изданий бронируют люди старше 35 лет. Самые активные пользователи — горожане старше 55 лет, на их долю приходится около 25 процентов всех посетителей сайта.

Проект «Списанные книги» способствует популяризации литературы, а также привлекает новых читателей в библиотеки. Чтобы стать его участником, нужно зарегистрироваться на портале, выбрать издание и забронировать его. Спустя время на электронную почту и в личный кабинет придет сообщение о готовности заказа. За сутки можно резервировать не более 10 книг, бронь действует три дня, продлить ее можно дважды. Книги выдают в библиотеке. Если вы зарезервировали издание, но не забрали, оно вернется на портал и снова станет доступным для бронирования.

В проекте могут принять участие и юридические лица — благотворительные фонды, некоммерческие и общественные организации. Для регистрации понадобится ввести название, ИНН, ОГРН и указать контактные данные. Такие пользователи могут зарезервировать не более 100 книг в сутки. Заказ потребуется забрать из библиотеки в течение 14 календарных дней после подтверждения брони.

За шесть лет проекта «Списанные книги» горожанам передали более 1,8 миллиона книг, периодики и аудиовизуальных документов — Сергей Собянин

Передвижные библиотеки «Гайдаровки»

В этом году более 50 тысяч москвичей и жителей Подмосковья воспользовались услугами пунктов нестационарного библиотечного обслуживания Центральной городской детской библиотеки имени А.П. Гайдара. За девять месяцев 2023-го в них выдали около 112 тысяч книг.

Нестационарное библиотечное обслуживание организовано на базе передвижного фонда. Это собрание книг, которые читальня на время предоставляет клубам, детским больницам и лагерям, санаториям и другим учреждениям.

Для читателей передвижки работает специальный отдел нестационарных форм обслуживания и семейного чтения. Кроме того, книжная коллекция периодически сменяется, читатели могут брать издания из фонда, сдавать, продлевать их, а также заранее заказывать нужную литературу из основного фонда через электронный каталог на портале mos.ru и лично в библиотеке.

Пункты нестационарного библиотечного обслуживания работают на базе библиотеки имени А.П. Гайдара с 1937 года. Тогда пунктов было 56, со временем их становилось все больше. Они действовали при пионерлагерях, ремесленных училищах, школах рабочей молодежи, детском доме для испанских детей.

Москва — один из самых читающих городов. В столице постоянно обновляют библиотеки и реализуют различные инициативы. Например, на портале mos.ru есть проект «Москва читающая», где собрана подробная информациях о городских библиотеках и событиях, которые они организуют. С его помощью жители столицы могут оформить единый читательский билет, найти и забронировать книгу, настроить специальные виджеты, чтобы не забыть вернуть издание, и узнать, какие библиотеки находятся рядом.

Библиотеки нового поколения: как Москва стала одним из самых читающих городов страны

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI