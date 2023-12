В Минэкономразвития состоялось совещание по мониторингу цен на отдых в России

Source: MIL-OSI Russian Language News

В Минэкономразвития состоялось совещание по мониторингу цен в туристической отрасли, в том числе, в период новогодних праздников. Участие в нем приняли представители ФАС, Минтранса, Росавиации, Росстата, авиаперевозчиков, РЖД, Российского союза туриндустрии и АТОР.

Участники обсудили текущую динамику стоимости туристических услуг и меры, необходимые для ее контроля. В числе вопросов – результаты расчета стоимости отдыха по новой методологии Росстата, в основе которой экспериментальный показатель – «стоимость турпродукта». Он включает в себя проживание в течение семи ночей, а также переезд к месту отдыха и обратно по 18 основным туристическим направлениям с различной глубиной бронирования. Одной из ключевых тем совещания стал и ценовой мониторинг на транспорт к местам отдыха в период новогодних праздников. Именно на транспортные услуги, по данным экспертов, приходится значительная часть роста цен в отрасли.

«Мы посмотрели ключевые составляющие конечной цены на отдых. Остановлюсь на средствах размещения. По гостиницам категории три звезды – рост как с начала года, так и в среднем за год у нас, в целом, стабильный – от 7 до 10%, по гостиницам 4-5 звезд с начала года – 12,6%, год к году – 10,8%. На фоне роста спроса, напомню, за 10 месяцев на 19% выросло число турпоездок, и при этом сохраняется дефицит номеров, считаем, что этот показатель, в целом, соответствует текущей ситуации», – отметил заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков.

Заместитель руководителя Росавиации Владимир Потешкин сообщил, что Росавиация и Минтранс России продолжают следить за ценами на авиабилеты в плотном взаимодействии с ФАС России. Помимо поддержки, оказываемой отрасли авиаперевозок государством, авиакомпании продолжают самостоятельно предоставлять скидки. В целом в 2023 году отмечается рост количества перевезенных пассажиров. Так, за 10 месяцев 2023 перевезено 90,1 млн пассажиров, что на 11,2 % выше уровня прошлого года.

В свою очередь, начальник Управления регулирования транспорта и контроля закрытых закупок ФАС России Адиля Вяселева отметила, что служба осуществляет мониторинг стоимости авиабилетов эконом-класса в новогодние праздничные дни. Мониторинг ведется по 332 маршрутам, на наиболее популярных из них полеты выполняют более трех авиакомпаний.

Заместитель руководителя Росстата Ирина Шаповал сообщила, что сбор данных о стоимости проживания в отелях и о цене авиабилетов и билетов на проезд по железной дороге идет с начала июля. За прошедшие полгода специалисты Росстата адаптировали разработанную ранее методику расчета стоимости туристического продукта применительно к текущей ситуации. В частности, для обеспечения максимальной полноты данных, учитывающих гибкую ценовую политику авиаперевозчиков и РЖД, Росстат начал фиксировать данные продаж два раза в неделю – в понедельник и в пятницу. Ранее ценовые котировки собирались лишь раз в неделю.

В настоящее время работа с операторами рынка туристических услуг и перевозчиками продолжается. Решаются вопросы оперативной передачи массивов данных о продажах билетов и бронировании номеров в гостиницах. Кроме того, специалисты Росстата продолжают формировать методику расчета агрегированных показателей. По оценкам Росстата, публикация информации о стоимости туристического продукта возможна уже в середине 2024 года.

