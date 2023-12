В Иннополисе впервые протестируют аэродоставку дронами в черте города

Source: MIL-OSI Russian Language News

В рамках экспериментального правового режима (ЭПР) впервые планируется разрешить эксплуатацию беспилотных летательных аппаратов в городских границах. Эксперимент может стартовать уже в 2024 году в Иннополисе (Татарстан). Об этом заявил директор департамента цифровой экономики Минэкономразвития Владимир Волошин, выступая на Международном форуме цифровых технологий в сфере транспорта и логистики «ЦИФРОВАЯ ТРАНСПОРТАЦИЯ».

«Планируется, что эксплуатация – в начале 2024 года. Это первая программа ЭПР по городской аэромобильности. Теперь в Иннополисе будут использоваться все типы беспилотников: наземные доставщики, автономное роботакси и теперь – аэродоставка дронами», – рассказал Владимир Волошин.

По словам директора по телекоммуникационным проектам компании-инициатора установления ЭПР ООО «Центр организации движения беспилотных транспортных средств» Максима Мысева, технологической основой проекта является цифровая интеграционная платформа полетно-информационного обслуживания БАС, которая управляет движением беспилотников, в том числе и «роем дронов».

«Рой дронов» – это несколько беспилотников, двигающихся автоматизировано по своим маршрутам в рамках заложенных программ, которыми управляет один оператор. Цифровая платформа реально работает сейчас, но принципы, которые заложены при её создании, позволят организовывать движение беспилотников и после увеличения их числа в воздухе. Отличительной особенностью ЭПР является городская среда его реализации. Рассчитываем создать такой механизм городской аэромобильности, который можно будет масштабировать на любой населенный пункт России», – отметил Максим Мысев.

Применение беспилотников востребовано во многих секторах экономики. Исходя из опыта установления ЭПР, происходит масштабирование использования дронов в сферах аэрологистики, сельского хозяйства, мониторинга и тушения пожаров, аэрофотосъемки и иных видов авиационных работ.

«Сегодня у нас установлено 6 ЭПР по беспилотному воздушному транспорту в 21 субъекте РФ. 56 различных компаний пользуются механизмом ЭПР для апробации беспилотных технологий, получаемый опыт в дальнейшем будет являться основанием для совершенствования общего регулирования», – подчеркнул Владимир Волошин.

Сегодня по всей стране действует 12 программ ЭПР по различным направлениям. Практика их установления началась в марте 2022 года. Это позволяет 95 компаниям-участникам апробировать технологии по направлениям: беспилотный наземный и воздушный транспорт, медицинские технологии, включая телемедицину (участвует 28 компаний), эксперимент на территории, государственные услуги.

Реализация механизма ЭПР напрямую соответствует целям Стратегии развития беспилотной авиации и национального проекта «Беспилотные авиационные системы», которую курирует первый заместитель председателя Правительства РФ Андрей Белоусов.

