Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

В Олимпийском комитете России состоялось заседание исполкома Российского студенческого спортивного союза. Главным событием для Политеха стало утверждение должности председателя Санкт-Петербургского регионального отделения РССС. По итогам заседания структуру возглавил директор Института физической культуры, спорта и туризма СПбПУ Валерий Сущенко.

На исполкоме РССС подвели итоги международного фестиваля университетского спорта, который прошёл летом в Екатеринбурге, сформировали календарь мероприятий на будущий год и обсудили научно-методическое обеспечение деятельности союза. После официальной части состоялся фестиваль студенческих спортивных лиг, где для гостей и участников работали интерактивные площадки.

На заседании шла речь о развитии студенческого спорта в регионах страны. С докладом по этой тематике выступил Валерий Сущенко, а также президент национальной студенческой футбольной лиги Андрей Стукалов и советник министра спорта России Роман Ольховский.

«Санкт-Петербургский политехнический университет — место, где развитие студенческого спорта всегда имело большое значение, — поделился Валерий Сущенко. — В 2022 году наш университет стал лучшим в городе, хотя спортивная конкуренция между студентами растёт с каждым годом. Создание регионального отделения стало важнейшим событием для меня лично и для Санкт-Петербурга в целом. Все необходимые организационные моменты улажены, и самое время начать реализацию планов по развитию студенческого спорта в городе».

В июне этого года Политехнический университет как членская организация РССС был временно наделен статусом полномочного представительства союза в Санкт-Петербурге. С этого момента была проделана большая работа по созданию регионального отделения, председателем которого и стал Валерий Сущенко.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI