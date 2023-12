Более 400 руководителей предприятий повысили квалификацию в рамках нацпроекта «Производительность труда» в 2023 году

Source: MIL-OSI Russian Language News

Топ-менеджеры 240 компаний прошли подготовку в рамках программы «Лидеры производительности» национального проекта «Производительность труда» в 2023 году. 400 руководителей актуализировали свои знания в области стратегии, маркетинга, управления производством и персоналом, обучились проводить диагностику предприятия и разрабатывать дорожную карту повышения производительности.

«Внедрение бережливого производства, тиражирование лучших практик национального проекта невозможно без всесторонней поддержки руководства предприятий. Программа «Лидеры производительности» повышает их квалификацию, позволяет взглянуть по-новому на производственные процессы, решить стоящие перед компанией вопросы. Всего за пять лет реализации программы возможностью обучить свои команды воспользовались 1664 предприятия из 80 регионов страны. Всего до конца 2024 году в рамках нацпроекта будет повышена квалификация порядка 9,6 тысяч менеджеров высшего и среднего звена предприятий обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства, торговли, а также транспортной и строительной отраслей», – отметил заместитель министра экономического развития России Мурат Керефов.

«Программа дает топ-менеджерам конкретный инструментарий для сохранения устойчивости бизнеса в условиях санкций, кадрового голода и других рыночных ограничений. И спрос на эти знания постоянно растет. Только в 2023 году к нам присоединились 176 новых компаний и такие новые регионы, как Забайкалье, Кабардино-Балкария, Еврейская автономная область, Севастополь, Чукотка. Всего за пять лет нам удалось обучить более 9 тысяч руководителей и запустить более тысячи проектов по повышению эффективности, которые во многом подготовили предприятия к трансформации производств и импортозамещению», – рассказала руководитель программы «Лидеры производительности», директор Центра повышения производительности ВАВТ Минэкономразвития России Екатерина Гришина.

В число лидеров по количеству выпускников по итогам 2023 года вошли Краснодарский край, Республика Татарстан, Нижегородская область, Московская область, Санкт-Петербург и Пермский край. Самое большое число проектов разработали компании Республики Башкортостан, Москвы, Воронежской и Свердловской областей. Лучшими, по оценке экспертного жюри, проектами 2023 года стали решения предприятий ООО «Технопарк «РГМ – Нефть – Газ – Сервис» из Воронежской области, ООО «Кальдера» из Нижегородской области и ЗАО «Болотнинская Гофротара» из Новосибирской области. Согласно оценке удовлетворенности программой за 2023 год, 70% руководителей отмечают рост эффективности своей деятельности после обучения.

Образовательная программа «Лидеры производительности» – одна из системных мер поддержки бизнеса в рамках национального проекта «Производительность труда». Программа реализуется на базе Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития России в партнерстве с ведущими бизнес-школами страны. Цель обучения – сформировать системный подход к повышению производительности предприятий в условиях современного рынка.

