Аптеки, кофейни и антикафе с экзотариумом: где еще получить скидки по карте москвича

В последние годы карта москвича стала универсальным инструментом доступа ко множеству полезных услуг и сервисов. Она есть почти у пяти миллионов жителей столицы. Одно из главных ее преимуществ — возможность получать скидки и другие специальные предложения в продуктовых магазинах, аптеках, кафе, на автозаправках, в культурных, спортивных и развлекательных учреждениях. При этом программа лояльности карты москвича входит в число самых разносторонних в мире. Об этом свидетельствует исследование Департамента информационных технологий города Москвы. На данный момент жители столицы могут получать скидки более чем в 9,5 тысячи торгово-сервисных точек. Причем организации расположены не только в Москве, но и в других городах России.

«В этом году программе лояльности карты москвича исполнилось 20 лет. С каждым годом все больше компаний и предпринимателей становятся ее партнерами и предлагают держателям скидки на свою продукцию и услуги. Только в 2023-м к программе присоединилась почти тысяча новых точек в Москве, Твери, Архангельске, Краснодаре, Ярославле, Владимире и других российских городах. Среди них магазины товаров для детей, кофейни и даже антикафе, где есть экзотариум с различными видами змей, земноводных, насекомых», — рассказали в столичном Департаменте информационных технологий.

Все партнерские точки программы лояльности представлены на интерактивной карте портала mos.ru. Их можно отсортировать по типу предприятия, размеру скидки и категориям держателей карт. В списке из 19 категорий товаров и услуг предлагается отметить один тип предприятия, несколько или все подряд. Можно также отобрать организации по размеру дисконта. Для этого на специальной шкале нужно задать желаемый диапазон от одного до 30 и более процентов. Кроме того, в окне с фильтрами легко уточнить категорию владельцев карт. Это могут быть члены многодетных семей, пенсионеры и ветераны труда, инвалиды, учащиеся, студенты, беременные женщины, молодые мамы и другие граждане, имеющие право на льготы.

Сейчас в программе лояльности категория «Продукты питания» является самой многочисленной. По карте москвича можно получить скидки в размере от трех до 10 процентов почти в 3,5 тысячи магазинов. На втором месте — аптеки. Их к дисконтной программе подключено более 2,5 тысячи. При покупке лекарств в аптеках держателям карты москвича предоставляют скидки от одного до 10 процентов.

В списке партнеров программы лояльности есть магазины товаров для детей, зоомагазины, химчистки, кафе, интернет-магазины и многие другие предприятия. Карта москвича дает возможность получать скидки не только на повседневные товары и услуги. Так, горожанам предлагается купить путевку в российский санаторий или пройти обучение в одной из автошкол столицы по сниженной цене. С полным списком партнеров программы лояльности можно познакомиться здесь.

К дисконтной программе карты москвича может присоединиться любая организация, оказывающая услуги гражданам. Для этого необходимо заполнить заявку на портале mos.ru или позвонить по телефону: +7 499 755-06-50, добавочный 269.

Карта москвича — один из главных социальных проектов столицы. Это именная пластиковая карта, которая выдается жителям Москвы. Ее могут получить учащиеся, студенты, пенсионеры, люди предпенсионного возраста, дети и родители в многодетной семье, ветераны, горожане с инвалидностью и другие льготные категории.

Оформить карту москвича можно онлайн на портале mos.ru, заполнив заявление. Для этого горожанам необходимо иметь стандартную или полную учетную запись на сайте. О том, как зарегистрироваться и получить полную и стандартную учетную запись на mos.ru, можно узнать в инструкции.

Карта москвича будет готова в течение 30 дней с момента подачи заявления. Заявителю придет уведомление о возможности ее получения в личный кабинет на портале mos.ru. Затем он может забрать карту в выбранном центре госуслуг «Мои документы».

Узнать информацию о статусе изготовления карты можно в личном кабинете на портале mos.ru в разделе «Заявки и уведомления» или с помощью специального сервиса «Проверка состояния изготовления карты москвича», а также по телефону горячей линии: +7 495 539-55-55.

