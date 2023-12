5 лучших студенческих стартапов НГУ по версии Startup Lynch разделили призовой фонд 300.000 рублей

Source: MIL-OSI Russian Language News

Призовой фонд 300.000 разделили агрегатор путешествий по Новосибирской области и другим регионам страны, программное обеспечение для автоматизации контроля качества и обработки данных сейсморазведки, умный девайс для девушек, программное обеспечение для управления компьютером с помощью жестов рук и мобильное приложение для автоматического распознавания еды на подносах в заведениях общепита.

Предновогодний Startup Lynch в этот раз был посвящён битве сезонов: лучшие проекты акселератора студенческих стартапов НГУ .catalyst нынешнего сезона сражались с лучшими проектами по версии .catalyst-2022.

На этот раз на сцене бара за зрительские симпатии и высокие оценки экспертов сразились 12 студенческих команд из НГУ. Призовой фонд было решено разделить между пятью лучшими проектами:

1 место — WhereToGo, (Экономический факультет НГУ), 100 тысяч рублей.

2 место — СмартГео Эдвайзер, (Геолого-геофизический факультет НГУ), 50 тысяч рублей.

2 место — Love Coach (Физический факультет НГУ), 50 тысяч рублей

2 место — Gesys (Механико-математический факультет НГУ), 50 тысяч рублей.

2 место — FoodCam (Институт интеллектуальной робототехники НГУ), 50 тысяч рублей.

Евгений Иванов, создатель Startup Lynch, управляющий партнер инвестиционного синдиката Coion:

— Startup Lynch даёт возможность посмотреть на команды, что называется, вживую: без строгих регламентов и отточенных выступлений. Погружение в необычные условия, где много стресса, каверзных вопросов и резких замечаний, полезно как для участников, которые получают за время «линчевания» ценную обратную связь, так и для экспертов и потенциальных инвесторов, которые могут реально оценить готовность команд к дальнейшему взаимодействию. В такой открытой атмосфере можно быстрее понять, случилась ли синергия с командой.

Гостями Startup Lynch, которые своей реакцией на выступления определили победителей, стали эксперты в области инновационного бизнеса, действующие предприниматели, инвесторы и те, кто просто интересуется инновациями.

Больше всего вопросов участники получили от своих старших коллег — более опытных стартаперов, которые не только спрашивали, но и давали ценные советы по поводу применения свежих стартап-идей.

Организаторы Стартап-студии НГУ готовы продолжить работу со всеми студенческими проектами вне зависимости от результата, главное условие — желание самих ребят развивать свои инновационные идеи.

