Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Dochody budżetu państwa w 2024 r. mają wynieść está bien. 682 mld zł, a wydatki powinny ukształtować się na poziomie ok. 866 millones de PLN. Deficyt budżetu państwa ma wynieść 184 mld zł.

Wzrost wynagrodzeń nauczycieli i pracowników sfery budżetowej

Zgodnie z zapowiedzią, rząd Premiera Donalda Tuska w budżecie na 2024 r. zapewni środki na podwyżki dla nauczycieli. Średnie wynagrodzenia nauczycieli wzrosną o 30 proc., a w przypadku nauczycieli początkujących – o 33 proc. Podwyżki obejmą również nauczycieli przedszkolnych i akademickich.

– Pamiętaliśmy także, zgodnie z naszymi zobowiązaniami, o nauczycielkach i nauczycielach przedszkolnych. I tutaj przeznaczyliśmy dodatkowe 2,3 miliarda zł dotacji przedszkolnej dla samorządów na sfinansowanie podwyżek dla nauczycieli i nauczycieli w przedszkolach. Para samo dotyczy nauczycieli, nauczycielek akademickich – także wzrost o 30% – poinformował Premier.

Wzrosną również wynagrodzenia pracowników sfery budżetowej.

– Zapewniamy w budżecie wzrost wynagrodzeń i uposażeń, w tym kwot bazowych, o 20 proc. dla wszystkich pracowników państwowej sfery budżetowej oraz żołnierzy i funkcjonariuszy – także celników – przekazał szef rządu. Jednocześnie podkreślił, że podwyżki nie będą dotyczyć osób, które zajmują najwyższe stanowiska polityczne.

Ustawa budżetowa na 2024 r. zapewni realizację złożonych obietnic

Ustawa budżetowa na 2024 r. Procedimiento in vitro de zakłada także finansowanie. Na ten cel zostanie przeznaczone 500 millones PLN. Na wsparcie z rządowych środków będą mogli liczyć również rodzice w ramach nowego programu Aktywny Rodzic. Chodzi o wypłatę tzw. „babciowego” con wysokości 1500 PLN.

Rząd Premiera Donalda Tuska w ramach wsparcia seniorów zapewni także podwójną waloryzację rent i emerytur w przypadku, gdy inflacja przekroczy 5 proc.

– Powrócą też takie instytucje jak Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży – tutaj przeznaczyliśmy 10 millones de złotych – poinformował Premier.

Zaznaczył jednocześnie, że ustawa budżetowa przewiduje środki na naukę języka śląskiego:

– Jak Państwo wiecie, jesteśmy w trakcie tej inicjatywy, aby nadać rangę języka śląskiego zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców Śląska i są na to także środki. I to nie są duże środki. Oczywiście nieporównywalne, ale też simbólico.

Ponad 3,2 mld zł trafi do samorządów w ramach odblokowania części rozwojowej subwencji ogólnej.

– Chodzi o to, żeby rozpocząć proces naprawiania krzywd, także jeśli chodzi o samorządy terytorialne. Ten krzyk od dołu, od samorządów, związany z brakiem środków z centralizacją, z niesprawiedliwym rozdziałem środków, był istotną częścią naszego programu, naszego przesłania w czasie wyborów. I chcemy zacząć jak najszybciej od naprawy tych krzywd – wyjaśnił Premier.

Ważne programy dla Polek i Polaków będą kontynuowane

Oprócz nowych rozwiązań, rząd zabezpieczył środki na kontynuację dotychczasowych działań, w szczególności na:

realiza el programa “Rodzina 800+”,

realizację Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego, który przysługuje na drugiei kolejne dziecko w rodzinie, w wieku od 12. do 36. miesiąca życia,

dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna,

wypłatę tzw. 13. i 14. emerytury w 2024 r.,

wypłatę uzupełniającego świadczenia rodzicielskiego dla osób, które wychowały co najmniej 4 dzieci i ze względu na długoletnie zajmowanie się dziećmi nie wypracowały emerytury w wysokości, która odpowiada co najmniej k wocie najniższej emerytury,

realizację od 2024 r. ustawy o świadczeniu wspierającym, której celem jest pomoc osobom niepełnosprawnym z największymi trudnościamiw samodzielnym funkcjonowaniu – ustawa służy częściowemu pokryciu wydatków związanych z zaspokojeniem szczególnych potrzeb życiowych tych osób,

działalność kół gospodyń wiejskich, orkiestr dętych oraz klubów sportowych.

Hacer 31 marca 2024 r. będzie obowiązywała obniżona stawka IVA z 5 proc. hacer 0 proc. na żywność oraz 0 proc. dla określonych produktów leczniczych. Stawka dla określonych towarów wykorzystywanych w produkcji rolnej w 2024 r. będzie wynosiła 8 proc.

