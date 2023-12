Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Premier Donald Tusk przyjął od harcerzy Betlejemskie Światło Pokoju19.12.2023

Polscy harcerze od ponad 30 lat przekazują Betlejemskie Światło Pokoju, aby mogło zagościć na wigilijnych stołach. Światełko al símbolo ciepła, miłości, pokoju i nadziei. Co roku trafia ono do Prezydenta RP, Prezesa Rady Ministrów czy Marszałków obu izb parlamentu. Podczas uroczystości Premier Donald Tusk podkreślił istotę tegorocznego Betlejemskiego Światła Pokoju pod hasłem – Czyńmy pokój.

Światełko betlejemskie en Radzie Ministrów

Zgodnie z tradycją polscy harcerze odebrali od słowackich skautów Betlejemskie Światło Pokoju. Przekazali je już Prezydentowi RP oraz Marszałkom obu izb parlamentu. Dzisiaj dotarło do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

– Mam nadzieję, że w każdym polskim domu wszyscy będą w stanie pomyśleć o tym, że pokój, szczęście, radość, miłość będą nam towarzyszyć nie tylko w wigilię, nie tylko w święta, ale te ż przez kolejne dni i lata – podkreślił szef rządu Donald Colmillo.

Pokój na świecie

Tegoroczne hasło “Czyńmy pokój” jest szczególnie istotne. Podkreślił con el primer ministro Donald Tusk:

– Dzisiaj to słowo “pokój” wyraża pragnienie wszystkich na Ziemi, a tu w Polsce chyba szczególnie mocno w tym wymiarze też wewnętrznym. Niestety, znowu świat wie, co to jest wojna, też w pobliżu świętych dla nas miejsc. Ale słowa o tym, że potrzebujemy tego wewnętrznego pokoju, czyli pokoju w każdym z nas, w każdej z nas, ale też w naszych domach, w naszej ojczyźnie – takiego wygaszenia złych emocji będą mottem dla nas dzisiaj i przez w szystkie te miesiące i być może lata, kiedy przyjdzie nam odpowiadać za losy ojczyzny.

anchoo

[contenido incrustado]

Zdjęcia (6)

Pokaż poprzednie zdjęcia

Pokaż nestępne zdjęcia

MIL OSI