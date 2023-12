Четвертый в Москве эндоскопический центр открылся в МКНЦ им. Логинова — Собянин

Source: MIL-OSI Russian Language News

В столице открылся четвертый эндоскопический центр. Он создан на базе Московского клинического научного центра (МКНЦ) имени А.С. Логинова. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

«Борьба с онкологическими заболеваниями — одна из приоритетных задач для города. И сегодня можно с уверенностью сказать, что в Москве создана эффективная система онкопомощи», — написал Сергей Собянин.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

Злокачественные опухоли органов пищеварения успешно лечатся, если обнаружены своевременно. В 2021 и 2022 годах в столице открыли три эндоскопических центра. Благодаря им число выявленных новообразований на нулевой и ранней стадиях увеличилось более чем вдвое.

Эндоскопический центр, который появился в МКНЦ имени А.С. Логинова, сделает исследования еще доступнее. Медучреждение оснастили новейшими эндоскопическими стойками и эндоскопами с высоким разрешением. Врачи смогут проводить здесь свыше 140 исследований в сутки — это около 50 тысяч в год.

Процедуры выполняют под мягкой седацией, они максимально комфортны для пациентов. Информация о результатах загружается на единую цифровую платформу и доступна в электронной медкарте. Записаться в эндоскопический центр можно онлайн по направлению врача.

