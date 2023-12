Финансовые новости: Тестирование инвесторов: оценка фактического воздействия регулирования

Source: MIL-OSI Russian Language News

Неквалифицированные инвесторы отказываются от покупки сложных инструментов, если не смогли пройти по ним тест. Таким образом, тестирование помогает предотвратить совершение сделок, риски и правовая природа которых непонятны инвесторам. Соответственно, у новичков снижаются шансы потерять деньги и сохраняется доверие к финансовому рынку.

Такие выводы содержатся в проекте отчета об исследовании воздействия регуляторных норм, которое провел Банк России. В свою очередь брокеры сумели оперативно включить тестирование в свои бизнес-процессы и организовали консультирование клиентов. Основные затраты участников рынка пришлись на первый год внедрения процедуры. В выводы включены рекомендации регулятора, как повысить эффективность организации тестирования. Предложения и комментарии к отчету можно направлять в Банк России до 29 декабря 2023 года включительно. Фото на превью: Gorodenkoff / Shutterstock / Fotodom

