Финансовые новости: Релиз контроля агрессивности лимитных заявок на рынке акций

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –
Сообщаем вам, что существующий в состоянии технической готовности механизм контроля агрессивности лимитных заявок на рынке акций планируется запустить в промышленную эксплуатацию в системе фондового рынка с 25 декабря 2023 года.
Запуск механизма контроля агрессивности лимитных заявок на фондовом рынке
В субботу, 23 декабря 2023 года, приглашаем вас принять участие в финальном тестировании обновлений на промышленном контуре.
Расписание тестирования будет опубликовано позднее.
Для участия в тестировании релиза просимдо 17:00 MSK 21 декабря 2023 года прислать нам заявку по адресу help@moex.com с указанием следующих данных:
1. Контактное лицо, ответственное за тестирование.
2. Для фондового:
· Идентификаторы пользователей или фирмы.
· IP адрес, с которого будет осуществляться доступ в случае, если он отличается от текущих “боевых” для заявленных идентификаторов пользователей.
Обращаем Ваше внимание, что в с 23-24 декабря 2023 году будут проводится внутренние тестирования на Валютном, денежном, Срочном с СПФИ рынках.
Во избежание попадания в ваши промышленные системы тестовых данных, рекомендуем не участвующим в тестировании пользователям отключить шлюзы и терминалы от торговых систем на выходные 23 и 24 декабря.
+7 (495) 363-3232
PR@moex.com
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