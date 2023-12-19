Финансовые новости: Релиз контроля агрессивности лимитных заявок на рынке акций

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

Сообщаем вам, что существующий в состоянии технической готовности механизм контроля агрессивности лимитных заявок на рынке акций планируется запустить в промышленную эксплуатацию в системе фондового рынка с 25 декабря 2023 года.

Запуск механизма контроля агрессивности лимитных заявок на фондовом рынке

В субботу, 23 декабря 2023 года, приглашаем вас принять участие в финальном тестировании обновлений на промышленном контуре.

Расписание тестирования будет опубликовано позднее.

Для участия в тестировании релиза просимдо 17:00 MSK 21 декабря 2023 года прислать нам заявку по адресу help@moex.com с указанием следующих данных:

1. Контактное лицо, ответственное за тестирование.

2. Для фондового:

· Идентификаторы пользователей или фирмы.

· IP адрес, с которого будет осуществляться доступ в случае, если он отличается от текущих “боевых” для заявленных идентификаторов пользователей.

Обращаем Ваше внимание, что в с 23-24 декабря 2023 году будут проводится внутренние тестирования на Валютном, денежном, Срочном с СПФИ рынках.

Во избежание попадания в ваши промышленные системы тестовых данных, рекомендуем не участвующим в тестировании пользователям отключить шлюзы и терминалы от торговых систем на выходные 23 и 24 декабря.



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